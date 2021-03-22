Полицейский в Подмосковье застрелил работника склада, который напал на него с лопатой

Я нашел ошибку
Главные новости:
На выставке в Самарском областном художественном музее зрители увидят около 40 авторских работ, созданных за три десятилетия путешествий по всему миру. 
В Самаре открывается очень нестандартная выставка Федора Конюхова «Возвращение пилигрима»
Она предполагает возможность бесконтактной оплаты проезда в автоматическом режиме без кондуктора, привязку к любой банковской карте всей линейки проездных билетов.
Сбер вложит более 1 млрд рублей в обновление систем оплаты проезда по всей стране
Фестиваль пройдет в двух форматах.
В Самаре состоится традиционный ежегодный спортивный фестиваль «Дружба народов – 2021»
Самарский техникум кулинарного искусства выступил одной из площадок регионального чемпионата «Молодые профессионалы»  (WorldSkills Russia).
В Самарском техникуме кулинарного искусства проходили соревнования по «Выпечке осетинских пирогов»
Он подчеркнул, что вакцинация должна быть абсолютно добровольной.
Владимир Путин заявил, что намерен вакцинироваться от коронавируса завтра
В ходе совещаний обсуждались вопросы проведения превентивных мероприятий по снижению рисков при возникновении подтоплений.
В ГУ МЧС СО проведены совещания по подготовке к паводкоопасному периоду
Перед волонтерами стоит задача информировать жителей о проектах, которые выносятся на обсуждение, отвечать на вопросы населения о голосовании.
Завершается регистрация волонтеров региона для поддержки проведения голосования за объекты благоустройства
Он получал деньги за выдачу заключения на реализацию продукции животного происхождения без ее фактического осмотра.
За получение взятки задержан работник тольяттинской ветклиники 
Наверх
Самара  +2 °C, Тольятти  +1 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.61
0.47
EUR 88.66
0.23
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самарском техникуме кулинарного искусства проходили соревнования по «Выпечке осетинских пирогов»
В МЕГЕ Самара пройдет акция #ЧасЗемли
В Самаре пройдет телемост читателей Самарской библиотеки с читателями библиотек Севастополя
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

Полицейский в Подмосковье застрелил работника склада, который напал на него с лопатой

22 марта 2021 15:56
94
Против погибшего возбуждено уголовное дело о насилии в отношении представителя власти.

Полицейский в Подмосковье застрелил работника склада, который в неадекватном состоянии пытался угнать "скорую" и напасть на него с лопатой, сообщила журналистам старший помощник руководителя регионального главка СК РФ Ольга Врадий, передает РИА Новости.

По данным следствия, вечером воскресенья 32-летний разнорабочий на одном из складов Раменского района стал неадекватно себя вести и попытался покончить с собой.

Очевидцы вызвали "скорую" - медики попытались завести мужчину в автомобиль, чтобы доставить в больницу, но тот внезапно напал на шофера и сел за руль. Пришлось вызывать полицию.

Прибыв на место, стражи порядка увидели, что подозреваемый вооружился лопатой и, "не реагируя на неоднократные требования…, попытался нанести удар" по полицейскому.

"Предотвращая опасные действия мужчины, полицейский применил табельное оружие, из которого произвел несколько выстрелов. От полученных ранений подозреваемый скончался на месте", - констатировала Врадий.

Против погибшего возбуждено уголовное дело о насилии в отношении представителя власти – это допускается Уголовным кодексом и нужно для установления всех обстоятельств случившегося. Будет выясняться, в том числе, и правомерность применения оружия полицейским.

Как сообщила журналистам начальник пресс-службы подмосковного главка МВД России Татьяна Петрова, буйный мужчина "нанес себе порез шеи", после чего, вырвавшись из рук медиков, напал на водителя "скорой" и выбежал на территорию склада.

Затем он, по данным полиции, "взял в руки штыковую лопату и начал замахиваться на представителей охраны и фирмы".

"На неоднократные требования полицейского … злоумышленник не реагировал и, ... замахнувшись лопатой, направился в его сторону, угрожая убить. Полицейский предупредил о намерении применить огнестрельное оружие, однако правонарушитель не отреагировал... Видя явную угрозу своей жизни и здоровью, в сторону нападавшего были произведены выстрелы, гражданин скончался на месте", - добавила Петрова.

 

Фото:   соцсети

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии

  • Некому принести продукты или лекарства?
В центре внимания
В Самарский регион поступило более 6000 доз вакцины ГамКовидВак
22 марта 2021  13:43
В Самарский регион поступило более 6000 доз вакцины ГамКовидВак
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
143
Около Фабрики-кухни в Самаре появятся крытый каток и гостиница
22 марта 2021  11:04
Около Фабрики-кухни в Самаре появятся крытый каток и гостиница
Строительство
257
Автобусов №480 в Самаре все-таки станет больше
22 марта 2021  10:49
Автобусов №480 в Самаре все-таки станет больше
Транспорт
339
104 новых заболевших коронавирусом выявили в Самаре
21 марта 2021  13:23
104 новых заболевших коронавирусом выявили в Самаре
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
527
За сутки еще 9 человек умерли от коронавируса в Самарской области
19 марта 2021  12:53
За сутки еще 9 человек умерли от коронавируса в Самарской области
Здравоохранение
598
Весь список