Полицейский в Подмосковье застрелил работника склада, который напал на него с лопатой

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Полицейский в Подмосковье застрелил работника склада, который в неадекватном состоянии пытался угнать "скорую" и напасть на него с лопатой, сообщила журналистам старший помощник руководителя регионального главка СК РФ Ольга Врадий, передает РИА Новости.

По данным следствия, вечером воскресенья 32-летний разнорабочий на одном из складов Раменского района стал неадекватно себя вести и попытался покончить с собой.

Очевидцы вызвали "скорую" - медики попытались завести мужчину в автомобиль, чтобы доставить в больницу, но тот внезапно напал на шофера и сел за руль. Пришлось вызывать полицию.

Прибыв на место, стражи порядка увидели, что подозреваемый вооружился лопатой и, "не реагируя на неоднократные требования…, попытался нанести удар" по полицейскому.

"Предотвращая опасные действия мужчины, полицейский применил табельное оружие, из которого произвел несколько выстрелов. От полученных ранений подозреваемый скончался на месте", - констатировала Врадий.

Против погибшего возбуждено уголовное дело о насилии в отношении представителя власти – это допускается Уголовным кодексом и нужно для установления всех обстоятельств случившегося. Будет выясняться, в том числе, и правомерность применения оружия полицейским.

Как сообщила журналистам начальник пресс-службы подмосковного главка МВД России Татьяна Петрова, буйный мужчина "нанес себе порез шеи", после чего, вырвавшись из рук медиков, напал на водителя "скорой" и выбежал на территорию склада.

Затем он, по данным полиции, "взял в руки штыковую лопату и начал замахиваться на представителей охраны и фирмы".

"На неоднократные требования полицейского … злоумышленник не реагировал и, ... замахнувшись лопатой, направился в его сторону, угрожая убить. Полицейский предупредил о намерении применить огнестрельное оружие, однако правонарушитель не отреагировал... Видя явную угрозу своей жизни и здоровью, в сторону нападавшего были произведены выстрелы, гражданин скончался на месте", - добавила Петрова.

Фото: соцсети