Полицейскиие задержали «Мерседес» с устройством, препятствующим распознованию автомобильного номера

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13 апреля в поле зрения сотрудников ОВД попала видеозапись автолюбителя, разместившего в социальных сетях ролик, на котором неустановленный водитель управляет автомашиной «Мерседес», оборудованной устройством, препятствующим идентификации государственного регистрационного знака, либо позволяющим их скрыть.

Данная информация была проверена и уже на следующий день инспекторы дорожно-патрульной службы установили и задержали данную машину на территории Самары.

Водителем оказался самарец 1997 года рождения. По факту управления машиной с применением устройства, препятствующего идентификации государственного регистрационного знака, вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении предусмотренном ч.2 ст.12.2 КоАП Российской Федерации (управление транспортным средством без государственных регистрационных знаков, а равно управление транспортным средством без установленных на предусмотренных для этого местах государственных регистрационных знаков либо управление транспортным средством с государственными регистрационными знаками, видоизмененными или оборудованными с применением устройств или материалов, препятствующих идентификации государственных регистрационных знаков либо позволяющих их видоизменить или скрыть). В настоящее время собирается доказательная база, материалы будут направлены в суд для рассмотрения по существу.

Также в отношении мужчины вынесено постановление по делу об административном правонарушении за управление транспортным средством, на котором тонировка стекол не соответствует требованиям технического регламента. Сотрудниками органов внутренних дел установлено, что данному водителю ранее уже было предъявлено законное требование сотрудника полиции о снятии тонировочного покрытия. Нарушитель его не выполнил, за что на него дополнительно составлен протокол об административном правонарушении по ч.1 ст.19.3 КоАП Российской Федерации (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции). Постановлением мирового суда за совершение данного правонарушения, водителю назначено наказание в виде штрафа, передает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: ГУ МВД СО