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Полицейские региона за прошедшие сутки изъяли свыше 7 килограммов наркотиков

3 ноября 2022 17:11
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В течение суток пресекли два факта покушения на незаконный сбыт наркотических средств.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники УНК ГУ МВД России по Самарской области совместно с коллегами из УФСБ по Самарской области и инспекторами ДПС в течение суток пресекли два факта покушения на незаконный сбыт наркотических средств.

Один из фактов произошел в Ставропольском районе. На 960 км федеральной трассы М-5 «Урал» инспекторы ДПС остановили автомобиль «Volkswagen Passat». В ходе проверки документов водитель - житель города Тула 1989 года рождения заметно нервничал и полицейские приняли решение провести личный досмотр и осмотр автомобиля.

В ходе осмотра автомобиля оперативники обнаружили и изъяли 8 свертков с синтетическим наркотиком, общим весом более 3 килограммов. Оперативники установили, что водитель приобрел наркотические средства в Туле, чтобы реализовать их на территории Уфы.

Уже через 4 часа сотрудники Красноярской Госавтоинспекции на 1060 км федеральной трассы М-5 «Урал» остановили автомобиль «Nissan Almera», под управлением уроженца Липецка. В ходе осмотра иномарки в  багажном отделении обнаружили и изъяли свертки с мефедрон, массой больше 4 килограммом, что относится к особо крупному размеру.

Полицейские выясняют каналы поставки наркотика на территорию Самарской области.

В отношении водителей возбуждены уголовные дела. Злоумышленники задержаны.  Расследование уголовных дел продолжается, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото:   ГУ МВД СО

 

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