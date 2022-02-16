Политолога Валерия Соловья допросили в качестве свидетеля по делу о возбуждении ненависти

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Следователи допросили в качестве свидетеля политолога Валерия Соловья по делу о возбуждении ненависти, после этого он покинул здание СК РФ. Об этом ТАСС рассказал его адвокат Алексей Добрынин.

"Допрос Соловья завершен, он покинул здание СК. Политолог получил статус свидетеля по делу, возбужденному в 2021 г. по ст. 282 УК РФ (Возбуждение ненависти или вражды). Следователи взяли с Соловья подписку о неразглашении материалов дела", - сказал Добрынин.

По его словам, речь идет об уголовном деле, открытом на основании, как полагает следствие, "возбуждения ненависти к социальной группе "сотрудники правоохранительных органов".

Ранее в среду источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что политолог и общественный деятель Валерий Соловьев доставлен в СК, где проводятся следственные действия в рамках уголовного дела по статье об экстремизме.

Валерий Соловей - доктор исторических наук, политолог и общественный деятель. Ранее он был заведующим кафедрой связей с общественностью МГИМО.

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС