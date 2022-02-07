Подорвавший банкомат в Подмосковье грабитель сдался полиции

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Подозреваемый в подрыве банкомата в Ивантеевке сдался полиции. Как сообщила ТАСС начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова, он был ранее судим.

Полиция установила личность погибшего. Он является уроженцем Удмуртии 1976 года рождения.

В ночь на понедельник двое грабителей пытались вскрыть банкомат при помощи газа, в результате чего произошел взрыв и небольшое возгорание, повреждены остекление фасада отделения банка, внутренняя отделка помещения и входная дверь. При взрыве один из грабителей погиб. Полицией возбуждено уголовное дело по факту попытки кражи денег (ст. 30 и ст. 158 УК РФ). Следователи СК проводят проверку по факту гибели второго грабителя.

Фото из открытых источников