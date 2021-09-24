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Под суд пойдет самарец, вымогавший деньги у подростка

24 сентября 2021 18:01
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Он требовал от юноши 50 тысяч рублей.

Следственным отделом по Кировскому району Самары завершено расследование уголовного дела в отношении 19-летнего местного жителя обвиняемого по статье "Вымогательство, совершенное с применением насилия".

12 мая молодой человек на детской площадке во дворе одного из домов по улице Стара-Загора потребовал от знакомого  семнадцатилетнего подростка передать ему 50 тысяч рублей.

"Потерпевший ответил отказом, после чего обвиняемый нанес последнему несколько ударов. При этом, часть денежных средств в размере 20 тысяч рублей должны были быть переданы в этот же день, остальная часть суммы в срок до 17 мая 2021 года. Данные угрозы потерпевший воспринял как реальные и в этот же вечер передал обвиняемому через их общего знакомого первую часть суммы. При этом денежные средства он взял у матери, пояснив, что брал в долг и не смог отдать", - рассказали в пресс-службе СУ СК СО.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

 

Фото:   СУ СК СО

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