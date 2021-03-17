По капле крови в СО определили подозреваемого в дачной краже

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27 декабря 2020 года в ОМВД России по Приволжскому району поступило сообщение о взломе входной двери частного дома, используемого в летнее время в качестве дачи.

Полицейские обнаружили следа взлома с входной двери, два навесных замка с повреждениями, полотенце со следами бурого цвета и иные следы.

Установили, что из дома пропал телевизор. Материальный ущерб, заявленный владельцем дома, составил 40 тысяч рублей.

Было возбуждено уголовное дело.

Для проведения генетической экспертизы изъятые следы направлены в Самарское областное бюро СМЭ. Исследованием установлено, что следы пятен бурого цвета являются кровью, по которой специалисты выделили генетический профиль человека.

В результате проведенных мероприятий полицейские предположили, что к совершению противоправного деяния могут быть причастны около 10 местных жителей.

У предполагаемых злоумышленников, с их согласия, в медицинском учреждении специалисты взяли биоматериал в качестве образцов для проведения сравнительного исследования. В результате установлено, что генетический профиль мужчины 1970 года рождения совпадает с изъятыми на месте происшествия следами.

В ходе проведения следственных действий мужчина признал вину в совершенном кражи. Подозреваемый пояснил, что знал об отсутствии в зимний период хозяев дачного дома. В ночь с 26 на 27 декабря 2020 года с помощью куска арматуры, по словам злоумышленника, он сорвал навесные замки с двери, при этом поранился и испачкал кровью полотенце хозяев. Похищенное имущество реализовал незнакомому мужчине. Вырученные деньги потратил на личные нужды. Следователем, с учетом обстоятельств произошедшего, в отношении мужчины 1970 года рождения избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование уголовного дела продолжается, передает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: ГУ МВД СО