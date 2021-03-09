По делу об убийстве посла России в Турции Андрея Карлова пять человек получили пожизненные сроки

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Второй суд Анкары по особо тяжким преступлениям приговорил во вторник пятерых человек к пожизненным заключениям по делу об убийстве посла России в Турции Андрея Карлова, передает ТАСС.

При этом суд признал Салиха Йылмаза виновным в "отдаче приказа" на убийство Карлова убийце Мевлюту Мерту Алтынташу и приговорил его к двум пожизненным срокам. Аналогичное наказание получил Шахин Сегут, которого суд признал "куратором убийцы".

Трое других обвиняемых получили по одному пожизненному заключению за причастность к убийству Карлова.

Суд оправдал шестерых обвиняемых по делу об убийстве посла, еще восемь человек осуждены на сроки от пяти до 15 лет тюрьмы. Суд в рамках процесса выделил в отдельное производство дела девяти беглых подсудимых, включая Фетхуллаха Гюлена.

Защита осужденных по делу об убийстве посла намерена обжаловать приговор суда. "Мы не согласны с решением суда, мы с моим клиентом намерены обжаловать вердикт в высшей инстанции, но на это может уйти до пяти лет", - сказал адвокат одного из осужденных на условиях анонимности.

Прокуратура Анкары в ноябре 2018 года направила в суд обвинительное заключение. Первое заседание прошло 8 января 2019 года. В МИД РФ убийство посла квалифицировали как теракт, Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "Акт международного терроризма". Посмертно дипломату было присвоено звание Героя России.

Фото: Денис Соловых/ТАСС