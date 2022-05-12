Перед судом предстанет житель Ставропольского района за убийство по неосторожности своего знакомого

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Следственным отделом Жигулевска завершено расследование уголовного дела в отношении 53-летнего жителя села Лопатино, обвиняемого по статье "Причинение смерти по неосторожности".

В феврале обвиняемый находясь в своем доме вместе со знакомым ему местным жителем, в ходе распития спиртных напитков, решили поохотиться на куропаток недалеко от домовладения.

"Далее, обвиняемый зарядил имеющееся у него гладкоствольное ружье патронами 16 калибра и прошел в комнату с целью демонстрации оружия своему знакомому. Однако, будучи в состоянии алкогольного опьянения, мужчина не смог удержать ружье стволом вверх и по неосторожности направил в сторону знакомого, нажав на спусковой крючок, произведя выстрел. Своими действиями обвиняемый причинил знакомому травмы, несовместимые с жизнью, от которых последний скончался на месте происшествия" - сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Фото: СУ СКР СО