Пенсионер смертельно ранил из охотничьего ружья мужчину, который незаконно залез в его дом

122

Красноярским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя 1943 года рождения по статье "Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны".

"13 августа подозреваемый, находясь в домовладении, расположенном в селе Красный городок Сергиевского района Самарской области, причинил смертельное огнестрельное ранение из своего охотничьего ружья мужчине, который незаконно проник в его дом, разбив окно", - говорится в сообщении СУ СК СО.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.

Фото: СУ СК СО