Пенсионер смертельно ранил из охотничьего ружья мужчину, который незаконно залез в его дом

Красноярским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя 1943 года рождения по статье "Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны".
"13 августа подозреваемый, находясь в домовладении, расположенном в селе Красный городок Сергиевского района Самарской области, причинил смертельное огнестрельное ранение из своего охотничьего ружья мужчине, который незаконно проник в его дом, разбив окно", - говорится в сообщении СУ СК СО.
В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.
Фото: СУ СК СО