Ответит перед судом: в Отрадном женщина-инструктор в раздевалке бассейна закрыла на ключ в шкафу мальчика

150

Следственным отделом Отраднного завершено расследование уголовного дела в отношении инструктора-методиста муниципального учреждения, обвиняемой по статьям "Незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением в отношении заведомо несовершеннолетнего" и "Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего работником иной организации, обязанного осуществлять надзор за несовершеннолетним, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним".

В мае 2022 года женщина, находясь при исполнении своих должностных обязанностей, в раздевалке бассейна увидела двух детей, которые после занятий играли с расположенным в раздевалке металлическим шкафчиком. Инструктор подошла к металлическому шкафчику, в котором находился несовершеннолетний 2015 года рождения, и закрыла ребенка в нем, заперев на ключ, а затем вышла из раздевалки, чем допустила жестокое обращение с несовершеннолетним.

Уголовное дело направлено в федеральный суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

Фото: пресс-служба СУ СКР СО