Отправлявшие письма с ядом бывшие сотрудники МВД приговорены судом  к 17 и 14 годам колонии

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Второй западный окружной военный суд приговорил к 17 и 14 годам заключения бывших сотрудников краснодарского МВД, Максима Котоманова и Дмитрия Красильникова, по делу об отправке писем с ядовитым веществом в адрес дипломатических организаций. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Суд приговорил Котоманова к 17 годам колонии строгого режима, Красильникова - к 14 годам строго режима", - сказал собеседник агентства.

Они обвинялись в незаконном обороте сильнодействующих веществ, покушении на лиц, находящихся под международной защитой, покушении на контрабанду ядовитых веществ, организации террористического сообщества и покушении на террористический акт.

Как сообщала газета "Коммерсантъ", подсудимый Котоманов в конце 2017 - начале 2018 года изготовил около 200 писем в адрес посольств, других дипломатических миссий, а также руководителей Евросоюза и НАТО. Письма с подозрительным порошком в феврале 2018 года получили около двух десятков посольств, в том числе Болгарии, Венгрии, Италии, Канады, Нидерландов, Польши, Саудовской Аравии, США и Франции. При этом значительную часть конвертов, которые должны были отправиться за границу, при сортировке перехватили сотрудники "Почты России", пишет газета.

В июле 2019 года в Краснодаре по данному делу были задержаны пенсионеры МВД Максим Котоманов и Дмитрий Красильников. В письмах было ядовитое вещество на основе ртути.

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