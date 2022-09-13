Я нашел ошибку
Главные новости:
В зависимости от роли каждого им назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 13 лет с отбыванием  в колонии строгого режима.
Осуждены трое жителей региона за разбойное нападение на бухгалтера коммерческой организации
С 06:00 до 20:00 17 сентября.
В связи с проведением «Кросса нации» в Самаре будет временно ограничено движение транспорта
С начала года в Самарской области произошло 15 случаев отравления людей угарным газом, пострадало 33 человека, 15 из которых - дети.
МЧС СО: сoблюдайтe правила обращения с бытовым газом
Самарская область в этом году выступает в качестве региона-партнера выставки.
В Москве стартовала ежегодная международная форум-выставка «Отдых Leisure 2022»
Самарскую область с деловым визитом посетили представители компаний из Китайской Народной Республики.
Китайские компании проявляют большой интерес к продукции производителей из Самарской области
По сложившейся традиции мероприятие организовано в Казачьем парке, рядом с храмом в честь Всех Святых.
Несовершеннолетние осужденные посетили казачий праздник в Сызрани
Во время акции железнодорожники очистили прибрежную территорию, протяженностью более 7 км и собрали около 4 куб. м мусора.
Волонтеры-железнодорожники провели экологическую акцию на пруду Государка в Самарской области
В Казани состоится проектно-аналитическая сессия для сотрудников и руководителей Центров карьеры ПФО 
Наверх
Самара  +18 °C, Тольятти  +17 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 60.46
-0.01
EUR 61.31
0.45
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
СамГУПС: иностранных студентов-первокурсников пригласили в международный клуб «Меридиан»
В Самаре около тысячи человек стали участниками интерактивной площадки «Детская безопасность на железной дороге»
Более 200 детей стали гостями интерактивной площадки «Т Плюс»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Осуждены трое жителей региона за разбойное нападение на бухгалтера коммерческой организации

13 сентября 2022 19:15
28
В зависимости от роли каждого им назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 13 лет с отбыванием  в колонии строгого режима.

Доказательства, собранные сотрудниками следственных органов  Самарской области, признаны судом достаточными для вынесения приговора троим жителям региона.

"Установлено, что в ноябре 2021 года у одного из осужденных, работающего водителем и осуществляющего доставку товара в продуктовые магазины, возник умысел на совершение разбойного нападения на главного бухгалтера одной из торговых точек, ежедневно осуществляющей инкассацию денежных средств. В целях реализации задуманного мужчина подыскал двоих сообщников и распределил роли между участниками преступной группы, при этом себе он отвел роль организатора. Кроме того, осужденный заранее приобрел огнестрельное оружие, которое хранил при себе", - сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

В соответствии с разработанным планом, 28 ноября 2021 года сообщники начали вести наблюдение за потерпевшей, следуя на автомобиле за ее транспортным средством. Когда женщина вышла из машины и в связи со служебной необходимостью направилась к продуктовому магазину, двое осужденных в масках напали на нее. Один из мужчин выстрелил в  женщину. При этом она сопротивления не оказывала и выкинула сумку, в которой находились деньги на проезжую часть.  Мужчины забрали деньги и скрылись с места происшествия.

Довести свой преступный умысел, направленный на убийство потерпевшей осужденные не смогли довести до конца по независящим от них обстоятельствам, так как ей была оказана необходимая медицинская помощь.

Судом фигуранты признаны виновными в совершении указанных преступлений, в зависимости от роли каждого им назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 13 лет с отбыванием  в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил. 

 

Фото:    пресс-служба СУ СКР СО

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Работа образовательных учреждений, благоустройство территорий и адресная поддержка жителей.
13 сентября 2022  15:09
Дмитрий Азаров обсудил с Валерием Фроловым развитие Кинель-Черкасского района
154
Стало известно, когда в самарские дома дадут тепло
13 сентября 2022  09:50
Стало известно, когда в самарские дома дадут тепло
421
Около стадиона «Солидарность Самара Арена» продолжается строительство первого в регионе полноразмерного крытого футбольного манежа.
12 сентября 2022  16:48
Дмитрий Азаров оценил ход строительства футбольного манежа в Самаре
502
В Самаре отпраздновали День города: ФОТО
12 сентября 2022  12:47
В Самаре отпраздновали День города: ФОТО
444
Дмитрий Азаров обратился к землякам по случаю Дня дружбы народов
12 сентября 2022  10:15
Дмитрий Азаров обратился к землякам по случаю Дня дружбы народов
409
Весь список