Осуждены трое жителей региона за разбойное нападение на бухгалтера коммерческой организации

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Доказательства, собранные сотрудниками следственных органов Самарской области, признаны судом достаточными для вынесения приговора троим жителям региона.

"Установлено, что в ноябре 2021 года у одного из осужденных, работающего водителем и осуществляющего доставку товара в продуктовые магазины, возник умысел на совершение разбойного нападения на главного бухгалтера одной из торговых точек, ежедневно осуществляющей инкассацию денежных средств. В целях реализации задуманного мужчина подыскал двоих сообщников и распределил роли между участниками преступной группы, при этом себе он отвел роль организатора. Кроме того, осужденный заранее приобрел огнестрельное оружие, которое хранил при себе", - сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

В соответствии с разработанным планом, 28 ноября 2021 года сообщники начали вести наблюдение за потерпевшей, следуя на автомобиле за ее транспортным средством. Когда женщина вышла из машины и в связи со служебной необходимостью направилась к продуктовому магазину, двое осужденных в масках напали на нее. Один из мужчин выстрелил в женщину. При этом она сопротивления не оказывала и выкинула сумку, в которой находились деньги на проезжую часть. Мужчины забрали деньги и скрылись с места происшествия.

Довести свой преступный умысел, направленный на убийство потерпевшей осужденные не смогли довести до конца по независящим от них обстоятельствам, так как ей была оказана необходимая медицинская помощь.

Судом фигуранты признаны виновными в совершении указанных преступлений, в зависимости от роли каждого им назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 13 лет с отбыванием в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.

Фото: пресс-служба СУ СКР СО