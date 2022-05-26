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Обыски проходят у восьмерых бывших и нынешних сотрудников РАНХиГС по делу Раковой

26 мая 2022 14:46
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В частности следователи пришли к экс-главе Федерального института развития образования РАНХиГС Максиму Дулинову.

Следователи МВД проводят обыски у восьмерых бывших и нынешних сотрудников РАНХиГС по делу экс-замглавы Минпросвещения Марины Раковой, которая обвиняется в особо крупном мошенничестве. Об этом ТАСС сообщил в четверг источник в правоохранительных органах.

"Обыск идет у восьмерых человек по 10 адресам на территории Москвы и Московской области. Все они так или иначе связаны с РАНХиГС. В частности. с обыском пришли к экс-главе Федерального института развития образования (ФИРО) РАНХиГС Максиму Дулинову. По версии следствия, Ракова организовала фиктивное трудоустройство сотрудника Минпросвещения в ФИРО РАНХиГС", - сказал собеседник агентства.

Также следователи допросят бывшего главу ФИРО РАНХиГС Максима Дулинова в качестве свидетеля. "Дулинов согласился сообщить следователям МВД известные ему факты, которые могут быть связаны с делом Раковой. После обыска в его квартире он будет допрошен в качестве свидетеля. Дальнейший его процессуальный статус будет зависеть от хода следствия", - сказал собеседник агентства.

Дулинов в 2003 году окончил Московскую высшую школу социальных и экономических наук, затем работал на разных должностях в сфере образования, в том числе был заместителем главы Минобрнауки. В 2018 году он стал директором ФИРО, сменив на этом посту Александра Асмолова.

По словам источника ТАСС в правоохранительных органах, обыски также проходят у заведующей отделом организационно-методической поддержки программ и проектов Центра стратегии развития образования и организационно-методической поддержки программ ФИРО Ольги Родионовой и директора Центра управления образованием Института отраслевого менеджмента, заместителя директора ФИРО РАНХиГС Эвелины Алиевой.

Уголовное дело, по которому проходит Ракова, возбуждено по факту хищения путем мошенничества денег, принадлежащих ФГАУ "Фонд новых форм развития образования", выделенных в рамках реализации федерального проекта "Учитель года" национального проекта "Образование". По делу, помимо Раковой, были арестованы ректор "Московской высшей школы социальных и экономических наук" ("Шанинка") Сергей Зуев, бывшие сотрудники фонда Евгений Зак, Максим Инкин, гражданский супруг Раковой Артур Стеценко, а также исполнительный директор "Шанинки" Кристина Крючкова, которая признала вину и была переведена под домашний арест.

 

Максим Дулинов  Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

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