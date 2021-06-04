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Обманувшие ветерана войны Василия Пронина телефонные мошенники задержаны

4 июня 2021 18:36
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У ветерана украли 400 тысяч рублей.

Столичные полицейские задержали подозреваемых в телефонном мошенничестве в отношении ветерана Великой Отечественной войны Василия Пронина. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

"Полицейские задержали подозреваемых в мошенничестве в отношении ветерана Великой Отечественной войны Василия Пронина", - сказала она.

Волк сообщила, что в ходе обысков у задержанных изъяли средства связи, банковские карты, деньги.

"Сотрудники МВД России не исключают, что, помимо Василия Пронина, от действий аферистов пострадали и другие граждане, в том числе пожилого возраста. Эта информация проверяется", - добавила представитель МВД.

Ветерану позвонил неизвестный и представился сотрудником правоохранительных органов. Он убедил Пронина снять с личного банковского счета 400 тыс. рублей и передать их третьему лицу якобы для задержания с поличным мошенника.

В пресс-службе прокуратуры Москвы сообщили ТАСС, что надзорное ведомство контролирует расследование уголовного дела.

Теги: ветеран войны задержаны мошенники

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