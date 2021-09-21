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О необходимости применения контрольно-кассовой техники на рынках, ярмарках и иных торговых пространствах
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О необходимости применения контрольно-кассовой техники на рынках, ярмарках и иных торговых пространствах

21 сентября 2021 15:27
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Федеральная налоговая служба продолжает реализацию проекта по исключению недобросовестного поведения на рынках, ярмарках и иных торговых пространствах.

В настоящее время Федеральная налоговая служба продолжает реализацию проекта по исключению недобросовестного поведения на рынках, ярмарках и иных торговых пространствах.

Цель проекта - сокращение теневого оборота и обеление деятельности хозяйствующих субъектов на рынках, создание равных, конкурентных условий ведения бизнеса. 

В ходе информационной кампании, целью которой являлось разъяснение норм законодательства и побуждение налогоплательщиков к регистрации и применению ККТ, предпринимателям было вручено более 3,5 тыс. уведомлений о необходимости привести свою деятельность в соответствие с действующим законодательством.  Результатом явилось увеличение зарегистрированной контрольно-кассовой техники в 2 раза. 

На этапе информационной кампании в отношении  предпринимателей, которые должны были зарегистрировать ККТ, но по каким-то причинам этого не сделали, меры административного воздействия не применялись.

В дальнейшем, по завершении информационной кампании, налогоплательщики, не зарегистрировавшие контрольно-кассовую технику, были привлечены к административной ответственности.

На сегодняшний день предприниматели, которые в соответствии с нормами законодательства должны применять ККТ, ее зарегистрировали.

Необходимо не только приобрести и зарегистрировать контрольно-кассовую технику, но и применять ее – фиксировать каждый производимый расчет (как наличный, так и безналичный).

У налоговых органов имеется аналитический инструмент, который позволяет осуществлять мониторинг применения ККТ и выявлять предпринимателей, которые не фиксируют каждый произведенный расчет. В отношении них незамедлительно проводятся контрольные мероприятия, по результатам которых недобросовестные участники рынка привлекаются к административной ответственности. Так, в период с мая по август 2021 года 133 налогоплательщика, осуществляющие расчеты на рынках, но не применяющие контрольно-кассовую технику (даже после неоднократных предупреждений со стороны налоговых органов) привлечены к административной ответственности. Такой мониторинг проводится на постоянной основе и количество проводимых проверок по вопросу применения ККТ нормами законодательства не ограничено.

Административная ответственность за неприменение ККТ: 

- административный штраф на должностных лиц в размере от 1/4 до 1/2 размера суммы расчета, осуществленного без применения контрольно-кассовой техники, но не менее 10 тыс. рублей; 

- на юридических лиц - от 3/4 до одного размера суммы расчета, осуществленного без применения контрольно-кассовой техники, но не менее 30 тыс. рублей.

При этом привлечение к административной ответственности не влечет за собой дальнейшее прекращение обязательств по применению ККТ, следовательно, каждое выявленное неприменение контрольно-кассовой техники должно сопровождаться исправлением допущенной ошибки и формированием кассового чека коррекции на зарегистрированной ККТ.

Большинство предпринимателей, которые осуществляют деятельность на рынках, ярмарках и иных подобных торговых пространствах применяют патентную систему налогообложения и выручка, полученная с применением контрольно-кассовой техники, не влияет на сумму налога (при условии не превышения размера выручки в 60 млн. руб. в год).

 

Фото из открытых источников

 

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