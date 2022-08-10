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Новый закон обяжет сервисы такси составлять рейтинги водителей

10 августа 2022 17:23
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Закон обяжет все сервисы такси составлять рейтинги водителей, которые будут доступны пассажирам при заказе такси.

Депутаты Госдумы разработали поправки в законопроект «Об организации перевозок пассажиров легковым такси», который уже был принят в первом чтении. Закон обяжет все сервисы такси составлять рейтинги водителей, которые будут доступны пассажирам при заказе такси, сообщает iphones.ru со ссылкой на "Известия".

"Некоторые службы такси ведут контроль качества и рейтинги, делают это открыто, на добровольной основе. Но в законодательстве это не прописано. Однако пассажир должен понимать, кто его повезет, насколько этот человек профессионален, какие у него складываются отношения с клиентами. К тому же рейтинг позволяет влиять на качество обслуживания", - Яна Лантратова, первый зампред комитета Госдумы по просвещению.

Также поправки запрещают передавать заказы водителям с неснятой и непогашенной судимостью за преступления против жизни, здоровья и половой неприкосновенности.

 

Фото:   iphones.ru

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