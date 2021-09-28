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Новый закон о региональной власти могут принять до конца года

28 сентября 2021 11:28
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Новый закон о региональной власти может быть принят до конца года.

Как передаёт РИА Новости, об этом заявил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

Накануне Клишас вместе со своим думским коллегой Павлом Крашенинниковым внёс этот законопроект в Госдуму. Предлагается снять для губернаторов запрет избираться на два срока подряд, ввести равные пятилетние сроки для исполнения полномочий как губернатора, так и депутатов региональных законодательных собраний.

Помимо этого, законопроект расширяет основания для досрочного прекращения полномочий губернаторов в связи с утратой доверия президента. Предусмотрены такие меры ответственности высшего должностного лица региона, как предупреждение, выговор, отрешение от должности и временное отстранение от исполнения обязанностей, которые применяются главой государства.

Кроме того, законопроект предусматривает, что высшее должностное лицо региона может называться только главой субъекта Федерации.

Как пояснял накануне Клишас, законопроект направлен на реализацию положений конституции о единой системе публичной власти и на совершенствование организации публичной власти в регионах.

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