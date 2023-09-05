Не согласился с наказанием: мужчина публично оскорбил судью в зале судебного заседания

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Ранее осужденный за особо тяжкие преступления местный житель предстанет перед судом за оскорбление судьи.

Советским межрайонным следственным отделом Самары завершено расследование уголовного дела в отношении ранее осуждённого за преступления сексуального характера 21-летнего местного жителя. Он обвиняется по статье "Неуважение к суду, выразившееся в оскорблении судьи, участвующего в отправлении правосудия".

7 августа в ходе закрытого судебного заседания при оглашении приговора в отношении самарца, который являпся на тот момент подсудимым по уголовному делу, возбужденному по факту совершения им в 2022 году преступлений сексуального характера в отношении несовершеннолетней потерпевшей и разбоя в отношении другой девушки. В связи с несогласием с наказанием в виде лишения свободы сроком на 16 лет мужчина публично оскорбил судью в зале судебного заседания - сообщает пресс-служба СУ СКР СО",.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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