Не согласился с наказанием: мужчина публично оскорбил судью в зале судебного заседания

Я нашел ошибку
Главные новости:
В экспозиции будут представлены фотографии людей, живущих и работающих в деревянных домах, выполненные самарским фотографом и журналисткой Ингой Пеннер.
В Музее-галерее «Заварка» откроется выставка «Время дерева»
Художников приглашают принять участие в коллективной художественной интервенции во дворе исторического дома - и создать 24 кролика в разных масштабах и авторских техниках.
Галерея “Виктория” объявляет опен-колл “Эффект кролика” в рамках фестиваля “Назад в город”
Губернатор проинспектировал ход реконструкции магистральной улицы районного значения и проверил ход работ на второй очереди тольяттинской набережной.
Дмитрий Азаров проинспектировал ход реконструкции инфраструктурных объектов в Тольятти
Это стало возможным благодаря цифровизации учреждений в рамках национального проекта "Здравоохранение" и внедрению суперсервиса «Рождение ребенка».
Все роддома региона в электронной форме оформляют медицинские свидетельства о рождении
В поликлиники распределены более 620 000 доз вакцин «Совигрипп» и «Ультрикс Квадри».
В медучреждениях Самарской области стартовала прививочная кампания от гриппа
Технические специалисты билайна придумывают нестандартные решения и используют необычные объекты для установки базовых станций.
Качает не воду, а гигабайты: пять неожиданных мест для установки базовых станций билайна
Она не имеет аналогов в России по единичной проектной мощности, которая составляет 2 300 тонн в сутки.
Опережая время: губернатор Дмитрий Азаров запустил новую установку аммиачной селитры на «КуйбышевАзот»
"Городов трудовой доблести" станет больше
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 96.62
0.28
EUR 104.42
-0.19
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Опубликована полная программа празднования Дня города в Самаре
XXV Поволжская агропромышленная выставка – 2023 начала свою работу в поселке Усть-Кинельский
В самарском зоопарке отметят "Международный день журавля"
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Не согласился с наказанием: мужчина публично оскорбил судью в зале судебного заседания

5 сентября 2023 15:51
125
В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. 

Ранее осужденный за особо тяжкие преступления местный житель предстанет перед судом за оскорбление судьи.

Советским межрайонным следственным отделом Самары завершено расследование уголовного дела в отношении ранее осуждённого за преступления сексуального характера 21-летнего местного жителя. Он обвиняется по статье "Неуважение к суду, выразившееся в оскорблении судьи, участвующего в отправлении правосудия".

7 августа в ходе закрытого судебного заседания при оглашении приговора в отношении самарца, который являпся на тот момент подсудимым по уголовному делу, возбужденному по факту совершения им в 2022 году преступлений сексуального характера в отношении несовершеннолетней потерпевшей и разбоя в отношении другой девушки. В связи с несогласием с наказанием в виде лишения свободы сроком на 16 лет мужчина публично оскорбил судью в зале судебного заседания - сообщает пресс-служба СУ СКР СО",.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. 

 

Фото:   ru.freepik.com

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Она не имеет аналогов в России по единичной проектной мощности, которая составляет 2 300 тонн в сутки.
5 сентября 2023  18:22
Опережая время: губернатор Дмитрий Азаров запустил новую установку аммиачной селитры на «КуйбышевАзот»
164
В Самарской области отметили вклад тольяттинской «Академии Коноплева» в развитие российского футбола.
5 сентября 2023  17:34
В Тольятти отметили 20-летие знаменитой футбольной «Академии Коноплева»
135
Дмитрий Азаров принял участие в поднятии российского флага на территории Электрощит Самара
5 сентября 2023  13:39
Дмитрий Азаров принял участие в поднятии российского флага на территории Электрощит Самара
755
Опубликована полная программа празднования Дня города в Самаре
5 сентября 2023  12:11
Опубликована полная программа празднования Дня города в Самаре
284
Самарская область вошла в тройку лучших регионов России по уровню инновационной активности организаций
5 сентября 2023  10:27
Самарская область вошла в тройку лучших регионов России по уровню инновационной активности организаций
620
Весь список