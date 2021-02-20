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Навального признали виновным в клевете в отношении ветерана

20 февраля 2021 20:16
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О назначенном наказании станет известно позднее.

Мировой суд Бабушкинского района Москвы признал Алексея Навального виновным в клевете в адрес ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд постановил признать Навального Алексея Анатольевича виновным в преступлении, предусмотренном ч. 2 ст. 128.1 УК РФ ("Клевета")", - зачитывает приговор судья Вера Акимова. О назначенном наказании станет известно позднее.

По словам Акимовой, суд учел позицию Навального, который не признал вину и заявил, что не хотел никого оскорбить, а его высказывания носили оценочный характер и относятся ко всем, кто поддержал поправки в Конституцию РФ, а не только к ветерану Игнату Артеменко. "Вина Навального подтверждается показаниями свидетелей, потерпевшего и экспертизами", - отмечается в приговоре судьи. По ее словам, являясь пользователем сервиса Telegram и владельцем страницы в сети Twitter, Навальный имел "умысел на публикацию сведений, подрывающих авторитет потерпевшего".

Навальный слушал приговор в наручниках под усиленным конвоем бойцов второго оперативного полка полиции.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа до 1 млн рублей либо до 240 часов обязательных работ. Прокурор просила оштрафовать его на 950 тыс. рублей. Защита настаивала на оправдательном приговоре.

По версии следствия, 2 июня прошлого года Навальный в своем Telegram-канале и на странице в Twitter разместил видеоролик, в котором ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко выражал свою позицию в поддержку изменений в Конституцию РФ. Под этим роликом Навальный написал комментарии, по версии обвинения "носящие заведомо ложный характер, порочащие честь и достоинство ветерана, подрывающие его репутацию". Вину он не признает. Ранее суд приостанавливал производство по делу, но после возвращения Навального в Россию возобновил его.

 

Фото:    Пресс-служба Мосгорсуда/ТАСС

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