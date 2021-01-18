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Навального арестовали до 15 февраля

18 января 2021 20:47
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Суд вынес решение на выездном заседании в здании УВД по городу Химки.

Химкинский суд Москвы оставил Алексея Навального под стражей на 30 суток, до 15 февраля. Об этом ТАСС сообщил адвокат Вадим Кобзев.

"Химкинский суд решил, что Навальный будет находиться под арестом до 15 февраля", - сказала адвокат. Суд вынес решение на выездном заседании в здании УВД по городу Химки.

Представитель МВД просила арестовать Навального для обеспечения его явки 29 января на заседание Симоновского суда Москвы по вопросу замены наказания в виде 3,5 года лишения свободы условно на реальное в рамках дела "Ив Роше". После оглашения решения защита заявила о намерении обжаловать его в Мосгорсуде.

Как сообщили ранее в пресс-службе управления ФСИН по Москве, 17 января в аэропорту Шереметьево сотрудниками отдела розыска оперативного управления УФСИН России по Москве был задержан осужденный к условному наказанию Алексей Навальный, который с 29 декабря 2020 года находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока. Во ФСИН подчеркнули, что до решения суда он будет находиться под стражей. 29 января Симоновский суд Москвы рассмотрит ходатайство ФСИН о замене Навальному условного наказания на реальное по делу "Ив Роше".

30 декабря 2014 года Замоскворецкий районный суд Москвы приговорил Навального условно к трем годам шести месяцам лишения свободы со штрафом в 500 тыс. рублей за мошенничество и легализацию денежных средств, назначив ему испытательный срок в пять лет. 4 августа 2017 года он был продлен на год.

 

Фото:    Александр Щербак/ТАСС

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Комментарии

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