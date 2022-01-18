На два месяца арестован мужчина оскорблявший пассажиров автобуса в Москве

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Коптевский суд 18 января арестовал на два месяца мужчину, устроившего дебош в московском автобусе и оскорбившего пассажиров. 29-летнему подозреваемому вменяется разжигание межнациональной розни, передают "Известия".

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Шугаибу Болатукаеву меру пресечения в виде содержания под стражей до 16 марта. Он проходит обвиняемым по делу, возбужденному по ст. 282 УК РФ («Возбуждение ненависти в отношении национальной, социальной или религиозной группы»)», — говорится в сообщении суда.

16 января в социальных сетях распространилось видео, где мужчина вступил в конфликт с пассажирами автобуса и негативно высказывался в их адрес.

В тот же день СУ Следственного комитета РФ по Москве возбудило уголовное дело по факту инцидента. Отмечалось, что в действиях молодого человека «усматриваются признаки состава преступления, а именно возбуждения ненависти либо вражды, а равно унижения человеческого достоинства, совершенного с угрозой применения насилия».

Член Общественной палаты Дагестана Алюсет Азизханов заявил, что мужчина, устроивший скандал, должен быть наказан. По его мнению, отвечать также должны его родственники и родители.

17 января дебошир принес извинения за скандал в автобусе. На следующий день публично извинились и его родители.

Фото: соцсети