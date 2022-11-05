МВД РФ: задержан предполагаемый виновник пожара в кафе «Полигон» в Костроме

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ГТРК «Кострома» сообщала, что в кафе произошла драка и один из посетителей выстрелил из сигнальной ракетницы, что привело к возгоранию потолка. По факту гибели людей при пожаре СК возбудил уголовное дело, передает РБК.



Задержан предполагаемый виновник пожара в кафе «Полигон» в Костроме, сообщили в управлении МВД России по Костромской области. Жертвами пожара стали 15 человек, по одной из версий, его причиной стало использование пиротехники.



«В результате комплекса оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции по горячим следам установили и задержали подозреваемого в совершении противоправного деяния в одном из развлекательных заведений в городе Костроме, повлекшего за собой пожар и гибель людей. В настоящее время он передан следственным органам», —заявили в ведомстве.





Фото: СК РФ/РБК:

