Мужчина, который два дня избивал россиянку в отеле Турции, арестован

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Cуд Стамбула арестовал гражданина Турции, два дня избивавшего россиянку, его обвиняют в пытках, сообщил РИА Новости адвокат потерпевшей во вторник.

Женщина познакомилась с гражданином Турции через соцсети. 13 марта она прилетела в Стамбул для встречи с ним. Они поселились в отеле. Из-за возникших между ними разногласий, мужчина начал избивать россиянку. Истязания продолжались два дня. Женщина смогла убежать из номера, когда мужчина вышел в магазин. Сотрудники отеля вызвали полицию. Прибывшие полицейские зафиксировали побои и доставили россиянку в больницу.

Российское генконсульство в Стамбуле, сотрудники дипмиссии помогли россиянке в контактах с полицией и посещали ее в больнице, в субботу она вылетела на родину.

"Мужчина арестован. Он обвиняется прокуратурой в причинении страданий, пытках. То есть это не просто нанесение побоев. Избиение длилось два дня, поэтому прокуратура приравняла его к пыткам. Чтобы понять, по какой именно статье его будут судить, нужно дождаться обвинительного заключения, в нем же будет указано, какое наказание ему будет потребовано. Но могу сказать, что это преступление почти такой же тяжести, как и убийство, у которого даже нет срока давности", — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что все доказательства практически собраны, обвиняемый должен предстать перед судом в течение нескольких ближайших недель.

Фото из открытых источников