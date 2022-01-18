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Если установить хозяина невозможно, то человек обязан заявить о находке в полицию или орган местного самоуправления.
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Москвичку признали виновной в краже за трату денег из найденного кошелька

18 января 2022 23:23
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Если установить хозяина невозможно, то человек обязан заявить о находке в полицию или орган местного самоуправления.

В Москве оштрафовали женщину, которая потратила деньги из найденного на улице кошелька, пишут "Известия". Об этом 18 января сообщила пресс-служба Второго кассационного суда общей юрисдикции.

Женщина нашла у подъезда кошелек с деньгами и документами. Она потратила деньги, а сам кошелек хранила дома вплоть до прихода полиции.

Москвичку признали виновной в краже, оштрафовали на 25 тыс. рублей и обязали вернуть потерпевшему потраченные 40 тыс. рублей.

Женщина оспорила приговор в апелляционной, а затем и в кассационной инстанциях. Она просила оправдать ее, утверждая, что найденный кошелек необходимо расценивать как находку и что «умысла на кражу имущества она не имела».

Однако доводы москвички судебная коллегия признала неубедительными, так как она «не предприняла никаких действий, направленных на возвращение найденной вещи ее законному владельцу, не сообщила об этом в полицию или в иной официальный орган».

В ноябре 2020 года адвокат Юлия Кузнецова рассказала, как следует поступать с найденными деньгами.

По словам юриста, при обнаружении чужих вещей необходимо немедленно сообщить об этом собственнику. Установить его личность можно, например, в тех случаях, если деньги находились в кошельке и там есть какие-то данные.

Если установить хозяина невозможно, то человек обязан заявить о находке в полицию или орган местного самоуправления.

 

Фото: Depositphotos/encrier/"Известия"

 

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