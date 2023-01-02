Москвич попытался отсудить у бывшей девушки потраченные на нее деньги

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Житель Москвы подал иск к своей бывшей девушке с требованием вернуть ему деньги, которые он потратил на нее за время отношений. Об этом 2 января сообщило агентство «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Бутырского суда Москвы, пишут "Известия".

Сообщается, что отношения пары продлились полгода, и мужчина регулярно переводил деньги на счет девушки для оплаты такси, кафе, ресторанов, заправки и прочих товаров и услуг. Однако после завершения романтических отношений мужичина подал иск, в котором заявил, что деньги своей бывшей девушке он давал в долг, а она теперь отказывается их возвращать. Он также привел в суд своего свидетеля, который утверждал, что лично слышал, как ответчик просил у истца деньги в долг.

В свою очередь, девушка сообщила, что истец перечислял средства на ее счет добровольно и без каких-либо просьб с ее стороны. В доказательство своей правоты она предоставила в суде нотариально-заверенные скриншоты их переписки в социальных сетях. Кроме того, ее мать выступила в качестве свидетеля в суде, подтвердив, что истец долгое время оказывал знаки внимания девушке и оказывал материальную поддержку на добровольной основе.

«Анализируя собранные по делу доказательства, суд находит подтверждение наличия между сторонами близких отношений, в рамках которых денежные средства передавались от истца ответчику без наличия каких-либо договоров. <…> Отсутствие заключенных сторонами договоров дарения не дают оснований для взыскания добровольно передаваемых истцом в течение длительного времени денежных средств без намерения получения встречного обеспечения», — указано в решении суда, который принял решение отклонить иск.

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