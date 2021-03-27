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Москвич нашел на улице полмиллиона рублей и стал фигурантом уголовного дела 

27 марта 2021 15:17
89
60-летний мужчина, когда выбрасывал мусор, случайно выронил из кармана 525 тысяч рублей.

Как сообщают "Известия", житель Москвы нашел на улице полмиллиона рублей и стал подозреваемым в уголовном деле о краже. Об этом сообщило агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

60-летний мужчина, когда выбрасывал мусор, случайно выронил из кармана 525 тысяч рублей. Позже он просмотрел записи с камер наружного видеонаблюдения и увидел, как незнакомый мужчина поднял его деньги и ушел.

Возбудили уголовное дело по статье "Кража". Личность подозреваемого устанавливается.

Адвокат Юлия Кузнецова рассказала, что делать, если случайно нашел на улице деньги. Если установить хозяина невозможно, то человек обязан заявить о находке в полицию.

 

Фото из открытых источников

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Комментарии

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