Московский муниципальный депутат Горинов получил семь лет колонии за фейки об армии

157

Мещанский суд Москвы приговорил муниципального депутата Алексея Горинова к семи годам колонии за распространение ложной информации о Вооруженных силах, сообщили РИА Новости в суде.

"Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет с отбыванием в колонии общего режима", — сказали в пресс-службе.

Горинова обвиняли по статье о публичном распространение заведомо ложной информации об использовании российских Вооруженных сил. По данным следствия, 15 марта депутат и глава муниципального округа Красносельский Елена Котеночкина во время открытого заседания совета депутатов огласили ложные сведения о действиях российской армии.

Уголовное дело в отношении Котеночкиной выделено в отдельное производство, ее объявили в розыск.

Фото: pxhere