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Мошенники обманули в Москве 50 человек на ввозе машин из-за рубежа. Об этом во вторник, 27 декабря, сообщает портал «МВД Медиа», пишут "Известия".

Отмечается что двое мужчин организовали компанию по продаже на территории РФ иномарок и разместили в интернете рекламу, в которой гражданам предлагалась помощь в покупке машин за пределами страны.

Так, желающие приобрести автомобиль должны были обратиться в офис фирмы, где после консультаций с гражданами заключался договор и они вносили предоплату более 1 млн рублей. Денежные средства перечислялись на расчетный счет организации. Взятые на себя обязательства компания не выполняла, а менеджеры позже переставали отвечать на звонки.

«Поступающие от покупателей финансы злоумышленники направляли на оплату аренды, рекламы, на счета сторонних организаций и физических лиц, а также часть суммы тратили на покупку элитных автомобилей, которые планировались для использования в интересах соучастников», — говорится в сообщении.

Подозреваемые задержаны, одного предполагаемого организатора заключили под стражу, второй помещен под домашний арест. Возбуждены уголовные дела по статье о мошенничестве. По предварительным данным, общий ущерб 50 потерпевшим превысил 50 млн рублей.

Фото: МВД РФ/ИЗВЕСТИЯ