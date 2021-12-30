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Сейчас его заключили под стражу.
 Мошенник, похитивший у якутянки почти 900 тысяч рублей, под Новый год вернул ей деньги 
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 Мошенник, похитивший у якутянки почти 900 тысяч рублей, под Новый год вернул ей деньги 

30 декабря 2021 23:20
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Сейчас его заключили под стражу.

Мошенник, похитивший у якутянки почти 900 тысяч рублей, под Новый год вернул ей деньги, злоумышленника задержали, передает РИА Новости.

В мае 39-летняя жительница Намского района обратилась в полицию. Она рассказала, что стала жертвой обмана и потеряла более 870 тысяч рублей, поверив рекламе быстрого заработка. По словам потерпевшей, переписка с "консультантом" велась на родном якутском языке, поэтому у нее не возникло сомнений. Аферист под предлогом приобретения криптовалют, оплаты сборов и иных транзакций выманил у нее деньги, большая часть из которых заемные.

"Сотрудники уголовного розыска отдела МВД России по Намскому району провели оперативно-розыскные мероприятия и установили подозреваемого в совершении преступления. Им оказался 39-летний уроженец Оренбургской области. Мужчина был задержан в одной из гостиниц города Санкт-Петербурга и доставлен в Республику Саха (Якутия) для проведения следственных действий. Свою вину фигурант признал полностью и вернул потерпевшей похищенные деньги", — рассказали в пресс-службе МВД по республике.

Сейчас подозреваемого заключили под стражу.

Якутянка поблагодарила стражей порядка за профессионализм и поздравила их с наступающим Новым годом.

 

Фото:    pixabay

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