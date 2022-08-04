Минюст предложил освободить бизнес от уголовной ответственности за работу без регистрации

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Министерство юстиции России опубликовало законопроект, предусматривающий освобождение бизнесменов от уголовной ответственности за предпринимательство без регистрации, сообщает РИА Новости. Документ размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

"Предлагается исключить ответственность за осуществление предпринимательской деятельности без регистрации путем внесения соответствующих изменений в диспозицию статьи 171 "Незаконное предпринимательство" УК", — говорится в тексте инициативы.

Как поясняют авторы в пояснительной записке к законопроекту, предприниматели могут понести ответственность за такое нарушение в рамках статьи 14.1 Кодекса об административных правонарушениях.

Сейчас 171-й статьей предусмотрены как штраф до 300 тысяч рублей, так и до шести месяцев ареста. А если преступление совершено организованной группой, то наказание может достигнуть пяти лет лишения свободы.

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