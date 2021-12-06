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Минтруд предложил изменить порядок выплат пенсий с июля 2022 года

6 декабря 2021 12:36
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Минтруд предложил изменить порядок выплат пенсий с июля 2022 года

Министерство труда обновит порядок выплат единовременных пенсий для двух категорий россиян, пишет "Московский комсомолец".

Как отмечает издание, нововведения коснутся социально незащищенных граждан, которым положены пособия, например, по потере кормильца или инвалидности, а также тех, чей трудовой стаж и число пенсионных баллов слишком низки для оформления страховой выплаты по старости.

"Сюда относятся женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет", — уточняется в материале.

Основное изменение в правилах оформления пенсии для этих категорий — упрощение взаимодействия с Пенсионным фондом. Подать заявку на единовременную выплату можно будет через портал Госуслуг, сделать это можно будет раз в пять лет.

По новым правилам, заявления от граждан должны рассматривать не более пяти дней. О результатах обращения будут уведомлять, опять же, через Госуслуги или по электронной почте. Ожидается, что изменения вступят в силу с июля следующего года.

Ранее в Пенсионном фонде объяснили, какие категории граждан имеют право сразу на две пенсии. Так, бывшие военные, сотрудники МВД, прокуратуры, Минобороны, ФСБ и некоторых других структур могут претендовать на выплаты по линии силовых ведомств и пособия от ПФР. Последнее можно получить после достижения соответствующего возраста. Для этого также нужно иметь необходимый страховой стаж, индивидуальные коэффициенты и получать пенсию за выслугу лет или по инвалидности по линии силового ведомства, пишет РИА Новости.

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