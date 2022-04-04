Михаил Ефремов просит Верховный суд снизить ему наказание

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Скоро Верховный суд РФ должен рассмотреть жалобу защиты актера Михаила Ефремова, сообщает kp.ru со ссылкой на его адвоката Пётра Хархорина.

"В ней идёт речь только о снижении наказания ... Там подробно объясняется, как Михаил Олегович отбывает наказание ... На сегодняшний день он отбыл практически 22 месяца под стражей, из них в колонии №4 около 15 месяцев. За 15 месяцев он не получил ни одного замечания. Кроме того, у Ефремова неважное здоровье, а на иждивении трое несовершеннолетних детей", - рассказал mk.ru Хархорин.

Также он добавил, что вся жалоба построена на смягчающих обстоятельствах, поскольку назначенный ранее судом срок сторона защиты считает "чрезмерным".

Фото: news.myseldon.com