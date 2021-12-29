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Меняется процедура въезда иностранцев в Россию. Сегодня вступает в силу закон, согласно которому иностранные граждане подлежат обязательной дактилоскопической регистрации, фотографированию, а также медицинскому освидетельствованию. Госпошлину за это взимать не будут.

Сдать отпечатки пальцев и сфотографироваться понадобится лишь один раз, а проходить медосвидетельствование придется при каждом новом въезде в Россию. Медосмотр должен подтвердить отсутствие ВИЧ, опасных инфекционных заболеваний (в том числе ковида) и наркозависимости.

От прохождения этих процедур освобождены дети в возрасте до 6 лет и граждане Белоруссии, владельцы дипломатических, служебных паспортов, сотрудники посольств, консульств и члены их семей.

В МВД считают, что нововведения поспособствуют санитарно-эпидемиологической безопасности и раскрываемости преступлений, пишут "Известия".