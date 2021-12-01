Мать из Жигулевска, избившая своего грудного сына, заключена под стражу

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Следственным отделом Жигулевска продолжается расследование уголовного дела в отношении местной жительницы 2000 года рождения, подозреваемой в совершении преступлений по статьям "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное в отношении малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии" и "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего".

28 ноября женщина находилась в своей квартире в одном из многоквартирных домов Жигулевска с двумя детьми 2020 и 2021 годов рождения.

"На фоне неприязненных отношений, возникших из-за плача младшего сына, женщина нанесла ему несколько ударов руками по ногам и туловищу. Далее она покинула квартиру, оставив детей дома одних без присмотра. Пострадавший ребенок с многочисленными кровоподтеками был доставлен в медицинское учреждение, где ему также диагностировали закрытый перелом бедренной кости", - передает пресс-служба СУ СК СО.

Сегодня, при участии заместителя руководителя следственного отдела Жигулевска и представителя прокуратуры города состоялось заседание комиссии по делам несовершеннолетних, на которой принято решение об изъятии детей из семьи.

Судом, по ходатайству следователя женщине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Фото: СУ СК СО