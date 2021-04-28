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Конституционный суд разрешил изымать единственное жилье

28 апреля 2021 09:25
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Конституционный суд разрешил изымать единственное жилье

Конституционный суд России разрешил судам преодолевать имущественный иммунитет, если гражданин не останется после этого без пригодного для жизни помещения. КС еще в 2012 году потребовал законодательно определить разумные пределы действия этого иммунитета — если площадь жилья превышает «разумно достаточные» показатели. Однако парламент до сих пор не рассмотрел этот вопрос.

«За почти девять лет законодательные работы по этому поводу не продвинулись дальше подготовки двух законопроектов с поступлением одного из них на первое чтение. Помимо многолетнего недопустимого законодательного бездействия, указанный длящийся риск причинения вреда конституционно значимым ценностям отягощается самим по себе неисполнением акта конституционного правосудия», — говорится в постановлении.

В связи с этим КС разрешил судам принимать решения по преодолению имущественного иммунитета до тех пор, пока не будут внесены законодательные коррективы.

КС выпустил постановление по итогам рассмотрения жалобы Ивана Ревкова, который в 1999 году дал знакомой Елене Шахлович в долг 753 тыс. руб. Исполнительное производство было возбуждено в 2007 году, но решение исполнено не было. В 2009 году должница купила квартиру площадью 110 кв. м. К 2019 году сумма долга увеличилась до 3,9 млн руб. и она инициировала собственное банкротство. Арбитражный суд Калужской области удовлетворил это требование. Иван Ревков отмечал, что она купила квартиру после возбуждения исполнительного производства и что ее площадь превышает разумно достаточную. Однако суд не стал отбирать у должницы единственное жилье.

КС, как и в 2012 году, указал, что иммунитет не должен распространяться на помещения, размеры которых превышают средние показатели. Суды должны учитывать соотношение рыночной стоимости жилого помещения с величиной долга. Также они могут отказать должникам в сохранении единственного жилья, если выяснится, что оно приобреталось со злоупотреблениями.

Отказ от применения иммунитета может быть применен, если должник не останется «без жилища, пригодного для проживания самого должника и членов его семьи, площадью по крайней мере не меньшей, чем по нормам предоставления жилья на условиях социального найма, и в пределах того же поселения, где эти лица проживают», сообщает Коммерсантъ.

Фото: Pixabay.com

Теги: жилье Конституционный суд суд

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