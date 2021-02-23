Кинологи назвали основные команды для служебных собак

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Российская кинологическая федерация (РКФ) подготовила список основных команд, которым обучают служебных собак. Соответствующие данные оказались в распоряжении «Известий» во вторник, 23 января.

По данным РКФ, одной из основных считается команда «Фас». После нее собака срывается, преследует преступника, настигает его и вступает с ним в активную борьбу для последующего задержания. Как только собака задерживает преступника, она охраняет его до момента, пока проводник не подойдет к ней.

Когда служебная собака слышит команду «Охраняй!», она должна оставаться около охраняемой вещи или человека и пресекать любые попытки посторонних взять вещь активным нападением. В этот момент, несмотря на возбуждение, собака не уходит от охраняемой вещи и сохраняет бдительность.

Служебная собака, подготовленная по обходно-дозорной работе, по команде «Ищи!» начинает обыскивать участок местности, чтобы обнаружить укрывшихся посторонних. Тех, кто окажет сопротивление, животное задерживает, а тех, кто не сопротивляется — облаивает до тех пор, пока не придет проводник.

Собачий нюх активно используют в розыскной службе. По команде «Нюхай» собака начинает активное принюхивание, чтобы найти вещь с запахом, например, постороннего человека из нескольких различных вещей, имеющих запахи других людей.

Благодаря команде «След» собака может работать по чужому следу. Собака начинает поиск людей и животных по запаху. Когда собака идет по следу, она использует обоняние для того, чтобы выследить конкретный запах. Обученные животные способны отыскать человека по его запаховому следу давности от минуты до нескольких часов на протяжении десятков километров, при любых погодных условиях.

Выработанная реакция на команду «Апорт» — это вспомогательный прием при дрессировке обыску местности и помещений. Командой «Апорт!» обычно побуждают взять конкретную вещь.

«Сегодня служебные собаки наравне с человеком несут дозорную, сторожевую, караульную службу. Они, как и люди, проходят медицинское обследование, тестируются и проходят обучение. Их невероятно острый слух и чутье позволяют выполнять работу, которая порой не под силу даже человеку», — говорится в сообщении РКФ.

Фото: Дильдина Светлана