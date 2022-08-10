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Из-за нарушения ветеринарных правил произошло распространение инфекции среди животных в Большеглушицком районе

10 августа 2022 19:37
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Расследование уголовного дела продолжается.

Большеглушицким межрайонным следственным отделом по факту нарушения ветеринарных правил руководством коммерческой организации возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение ветеринарных правил, повлекшее по неосторожности распространение эпизоотий или иные тяжкие последствия". 

Сотрудники ООО, занимающиеся выращиванием кормовых культур и разведением крупного рогатого скота, нарушили ветеринарные правила. Они во время карантина не прекратили убой и перемещение животных, допустив распространение  бруцеллеза на территории Большеглушицкого района.

Расследование уголовного дела продолжается, проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

 

Фото:   СУ СКР СО

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