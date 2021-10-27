Источник: подозреваемого в убийстве банкира Яхонтова и его семьи задержали в Белоруссии

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Вероятного убийцу бывшего топ-менеджера "Смоленского банка" Михаила Яхонтова и его семьи задержали в Белоруссии, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

"Подозреваемый в убийстве Михаила Яхонтова, его жены и ребёнка задержан на территории Белоруссии", — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что сейчас решается вопрос о доставлении фигуранта в Москву.

Об обнаружении тел мужчины, женщины и восьмилетнего ребенка в квартире на Мосфильмовской улице в Москве накануне сообщили в СК.

Убитый оказался одним из топ-менеджеров московского филиала Смоленского банка Михаил Яхонтов. В 2016 году он стал фигурантом уголовного дела из-за преднамеренного банкротства.

В 2019 году Яхонтова приговорили к шести годам колонии. С учетом того, что арестован он был еще в 2016 году, а день в СИЗО засчитывается за полтора дня в колонии, срок у него закончился этим летом.

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