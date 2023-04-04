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Ирина Волк: тольяттинские полицейские задержали двух мужчин с 6 кг мефедрона

4 апреля 2023 15:05
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Госавтоинспекторам пришлось применить огнестрельное оружие.

«Сотрудниками Госавтоинспекции ОМВД России по Ставропольскому району ГУ МВД России по Самарской области задержаны двое граждан одной из стран ближнего зарубежья, подозреваемых в незаконном обороте наркотических средств», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

На стационарном посту в районе села Зеленовка полицейские остановили иномарку. В ходе общения сотрудники полиции обратили внимание, что водитель и пассажир автомобиля заметно нервничают. Было принято решение о проведении досмотра транспортного средства.

Инспекторы потребовали от граждан покинуть салон. Однако те не подчинились, и водитель резко начал движение в сторону областного центра. Полицейские начали преследование.

«Во время движения подозреваемый создавал угрозу жизни и здоровью других участников дорожного движения. На неоднократные требования остановиться реакции не последовало, в связи с чем госавтоинспекторы применили огнестрельное оружие.

Услышав выстрелы, пассажир на ходу выпрыгнул из иномарки. Водитель продолжил движение, не справился с управлением, съехал в кювет и, покинув машину, попытался скрыться в лесополосе. Автомобиль получил повреждения и загорелся. Оба злоумышленника были задержаны», - рассказала Ирина Волк.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Кинологом при помощи служебной собаки на дороге и обочине обнаружены пять полимерных пакетов с веществом белого цвета. Еще один пакет найден под запасным колесом автомобиля. Как показало исследование, изъятое является мефедроном массой более шести килограммов.

«Следователем следственного отдела ОМВД России по Ставропольскому району ГУ МВД России по Самарской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ. Фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В отношении водителя автомобиля также составлены административные протоколы по статьям 12.25 КоАП РФ и 12.26 КоАП РФ», - добавила Ирина Волк, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото:   скриншот видео 

 

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