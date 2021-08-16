И.о. главы отдела Северо-Западного таможенного управления задержан за получение взятки в 1 млн рублей

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Следователи задержали исполняющего обязанности начальника отдела по противодействию коррупции в Северо-Западном таможенном управлении Максима Розсыпало за получение взятки в размере более 1 млн рублей, передает ТАСС.

"Первым отделом по расследованию особо важных дел Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки"), задержан и. о. начальника службы по противодействию коррупции Северо-Западного таможенного управления ФТС России", - сообщила ТАСС представитель Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России Елена Марковская.

По данным следствия, в июле подозреваемый вступил в сговор с другими сотрудниками таможенного управления, чтобы систематически получать от предпринимателя взятки за неприятие дополнительных мер по проверке юридического лица при таможенном оформлении. Так, он нашел посредника и через него выдвинул коммерсанту требование о передаче $700 за беспрепятственное таможенное оформление одного автомобиля.

"Склонив предпринимателя к передаче взятки, посредник получил от него свыше 1 млн рублей за неприятие дополнительных мер в части таможенного контроля при оформлении 20 автомобилей, которые впоследствии передал и.о. начальника службы по противодействию коррупции Северо-Западного таможенного управления в рамках оперативно-разыскных мероприятий, проводимых сотрудниками ФСБ и УЭБиПК УТ МВД России по Центральному федеральному округу", - сказала Марковская.

В ближайшее время задержанному будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

Фото: Северо-Западное таможенное управление/ТАСС