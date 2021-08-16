Я нашел ошибку
Главные новости:
С 27 августа снимаются ограничения на регулярные и чартерные рейсы.
Россия снимет ограничения на полеты в Доминикану, Южную Корею и Чехию
Талибы подтвердили, что «ни один волос с российских голов не упадет» и дипломаты могут работать спокойно.
Теперь посольство России в Кабуле находится под охраной талибов
Он получил взятку за беспрепятственное таможенное оформление автомобилей.
И.о. главы отдела Северо-Западного таможенного управления задержан за получение взятки в 1 млн рублей
Более 60 процентов посетителей, виртуально «гулявших» по Самаре и Сызрани летом 2021 года, составили москвичи.
Сызрань и Самарская Лука - самые востребованные «туры выходного дня»
Тольяттинские полицейские раскрыли угон автомобиля.
С автомойки села Тимофеевка молодой человек угнал «Лада Калину»
Не рекомендуется долго находиться на солнце, особенно с непокрытой головой.
В Самарской области сохранится жара до +38 С
Авторы самых необычных изобретений получат возможность запустить их в массовое производство.
Замена «Галилео»: Александр Пушной станет ведущим нового шоу СТС «Купите это немедленно»
Программа открытия включала в себя большое количество увлекательных мероприятий.
В  Отрадном открылась интерактивная выставка «Живая история Самарской губернии»
Наверх
Самара  +33 °C, Тольятти  +31 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.47
-0.1
EUR 86.22
-0.13
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В  Отрадном открылась интерактивная выставка «Живая история Самарской губернии»
Состоялась фольклорно-этнографическая экспедиция в сёла Волжского района Самарской области  
В селе Смолкино состоится областной чувашский национальный праздник «Акатуй»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

И.о. главы отдела Северо-Западного таможенного управления задержан за получение взятки в 1 млн рублей

16 августа 2021 12:55
99
Он получил взятку за беспрепятственное таможенное оформление автомобилей.

Следователи задержали исполняющего обязанности начальника отдела по противодействию коррупции в Северо-Западном таможенном управлении Максима Розсыпало за получение взятки в размере более 1 млн рублей, передает ТАСС.

"Первым отделом по расследованию особо важных дел Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки"), задержан и. о. начальника службы по противодействию коррупции Северо-Западного таможенного управления ФТС России", - сообщила ТАСС представитель Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России Елена Марковская.

По данным следствия, в июле подозреваемый вступил в сговор с другими сотрудниками таможенного управления, чтобы систематически получать от предпринимателя взятки за неприятие дополнительных мер по проверке юридического лица при таможенном оформлении. Так, он нашел посредника и через него выдвинул коммерсанту требование о передаче $700 за беспрепятственное таможенное оформление одного автомобиля.

"Склонив предпринимателя к передаче взятки, посредник получил от него свыше 1 млн рублей за неприятие дополнительных мер в части таможенного контроля при оформлении 20 автомобилей, которые впоследствии передал и.о. начальника службы по противодействию коррупции Северо-Западного таможенного управления в рамках оперативно-разыскных мероприятий, проводимых сотрудниками ФСБ и УЭБиПК УТ МВД России по Центральному федеральному округу", - сказала Марковская.

В ближайшее время задержанному будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. 

 

Фото:   Северо-Западное таможенное управление/ТАСС

Теги: взятка таможня

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Расследование уголовного дела продолжается.
11 августа 2021, 17:09
В Самаре возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника отдела миграции подозреваемого в получении взятки
Расследование уголовного дела продолжается. Закон
1327
Ей назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы.
03 августа 2021, 19:48
Сотрудница самарской госинспекции труда осуждена за получение взятки
Ей назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы. Закон
1215
12,5 тысяч немаркированных флаконов известного парфюма задержано самарскими таможенниками
03 августа 2021, 16:12
12,5 тысяч немаркированных флаконов известного парфюма задержано самарскими таможенниками
Грузовое автотранспортное средство было остановлено в районе Большой Глушицы (Самарская область). Происшествия
934
В центре внимания
Еще 447 жителей Самарской области заболели коронавирусом
15 августа 2021  13:36
Еще 447 жителей Самарской области заболели коронавирусом
800
Выяснилось, почему цветет Волга около Самары и Тольятти
14 августа 2021  13:59
Выяснилось, почему цветет Волга около Самары и Тольятти
1168
Еще 442 жителя Самарской области заболели коронавирусом
14 августа 2021  13:27
Еще 442 жителя Самарской области заболели коронавирусом
1246
Православные верующие отмечают Медовый спас и начало Успенского поста
14 августа 2021  12:30
Православные верующие отмечают Медовый спас и начало Успенского поста
1155
Аномальная жара не намерена покидать Самарскую область
13 августа 2021  13:48
Аномальная жара не намерена покидать Самарскую область
968
Весь список