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Хамовнический суд Москвы приговорил обвиняемых в покушении на певца Авраама Руссо к 9 и 12 годам тюрьмы
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Хамовнический суд Москвы приговорил обвиняемых в покушении на певца Авраама Руссо к 9 и 12 годам тюрьмы

23 декабря 2022 21:24
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Обвиняемые вину не признали.

Хамовнический суд Москвы приговорил к 12 годам лишения свободы Алексея Трясникова, обвиняемого в покушении на певца Авраама Руссо. Об этом сообщил корреспондент «Известий» из зала суда в пятницу, 23 декабря.

Второму фигуранту дела, Виталию Джуре, назначили девять лет тюрьмы. Отбывать наказание они будут в колонии строгого режима.

В отношении третьего подельника, Михаила Демкина, суд прекратил уголовное преследование в связи с тем, что он скончался в 2014 году.

Ранее, 6 декабря, сообщалось, что прокурор запросил 10 и 14 лет лишения свободы в отношении Виталия Джуры и Алексея Трясникова.

Кроме того, представитель певца Андрей Алешкин заявлял тогда в суде гражданский иск на сумму 5 млн рублей в качестве морального вреда к Джуре и Трясникову, а также 1 млн в качестве материального вреда.

25 ноября коллегия присяжных заседателей признала фигурантов уголовного дела виновными. Коллегия посчитала, что Джура, Трясников и Демкин напрямую причастны к преступлению. Однако, по их мнению, все, кроме Трясникова, заслуживают снисхождения.

Обвиняемые вину не признали. Кроме того, они заявляли в суде, что не знакомы ни с самим потерпевшим, ни с бывшим владельцем Черкизовского рынка Тельманом Исмаиловым, который, по версии следствия, является заказчиком покушения.

Исмаилов в настоящее время находится в международном розыске. Черногория предоставила ему политическое убежище. Как установили следователи, Исмаилов из-за неприязни задумал убить певца и нашел исполнителей — Демкина, Джуру и Трясникова.

19 августа 2006 года, когда Руссо возвращался домой после концерта, Демкин обстрелял автомобиль певца из автомата. В результате нападения Руссо получил несколько огнестрельных ранений. Его доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Сообщникам предъявили обвинение по статьям «Покушение на убийство», «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия» и «Пособничество покушению на убийство».

 

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

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