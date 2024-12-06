ГУФССП СО: 1 декабря вступил в силу Федеральный закон о списание долгов по кредитам и ипотеке

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1 декабря 2024 года вступил в силу Федеральный закон от 23.11.2024 № 391-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об исполнительном производстве» и Федеральный закон «Об особенностях исполнения обязательств по кредитным договорам (договорам займа) лицами, призванными на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, лицами, принимающими участие в специальной военной операции, а также членами их семей и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Данным Федеральным законом расширены гарантии лиц, принимающих участие в специальной военной операции.

В соответствии с Законом при заключении с 1 декабря 2024 года контракта о прохождении военной службы в Вооруженных Силах Российской Федерации на срок от одного года и более для выполнения задач специальной военной операции исполнительные производства по неисполненным кредитным обязательствам, в том числе ипотечным, должника или его супруга/супруги на сумму до 10 млн рублей прекращаются.

В целях оперативного прекращения исполнительных производств и снятия всех арестов и ограничительных мер, необходимо обратиться в структурное подразделение ГУФССП России по Самарской области, в котором ведется исполнительное производство, либо в Главное управления ФССП России по Самарской области в любой рабочий день. Или к дежурному сотруднику органа принудительного исполнения на пунктах отбора на военную службу по контракту.

Также приостановить исполнительное производство участник боевых действий может через портал «Госуслуг». Для оформления заявления понадобится указать номер исполнительного производства и приложить к заявлению документ, подтверждающий прохождение службы в зоне специальной военной операции, сообщает пресс-служба ГУФССП России по Самарской области.

Фото: пресс-служба ГУФССП России по Самарской области