ГУФССП СО: 1 декабря вступил в силу Федеральный закон о списание долгов по кредитам и ипотеке

Я нашел ошибку
Главные новости:
Задолженность за полученную тепловую энергию данной обслуживающей организации уже превысила 84,5 млн рублей.
«ЭнергосбыТ Плюс» обращает внимание на резкое ухудшение платежной дисциплины УК №2 из Тольятти
Юлия Голицына рассказала об итогах деятельности госземнадзора в 2024 году, обратив особое внимание на профилактику нарушений земельного законодательства.
В Самаре прошли публичные обсуждения результатов правоприменительной практики
Также руководитель области поздравил и наградил победителей и призеров чемпионата по профессиональному мастерству для лиц с ОВЗ «Абилимпикс».
Людям с ОВЗ вручены именные премии Губернатора Самарской области
Число компаний, выбирающих дистанционную форму взаимодействия, постоянно растет.
Больше 8,5 тысячи организаций региона используют электронный документооборот с «ЭнергосбыТ Плюс»
В этом году по госпрограмме реализовано 76 проектов благоустройства сельских территорий.
Молодая семья из Большой Черниговки отпраздновала новоселье
Минфин Абхазии заявил об отсутствии средств для выплаты зарплат бюджетникам
«Знаю, что нужна пациентам».
В ФАП села Новое Эштебенькино устроилась участница программы «Земский фельдшер»
В ежегодной партийной акции «Коробка храбрости» приняли участие почти 170 тысяч человек.
«Единая Россия» передала более полумиллиона подарков детям на длительном лечении
Наверх
Самара  -5 °C, Тольятти  -4 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 103.38
-0.86
EUR 109.78
-0.42
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Выставка-акция «101 ракурс Дома промышленности» Кати Мячиной пройдет в Самаре
«ЗИМ Галерея»: выставка-акция «101 ракурс Дома промышленности» Кати Мячиной
В «ЗИМ Галерее» пройдет лекция о феномене текстильного искусства
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

ГУФССП СО: 1 декабря вступил в силу Федеральный закон о списание долгов по кредитам и ипотеке

6 декабря 2024 16:13
131
Данным Федеральным законом расширены гарантии лиц, принимающих участие в специальной военной операции.

1 декабря 2024 года вступил в силу Федеральный закон от 23.11.2024 № 391-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об исполнительном производстве» и Федеральный закон  «Об особенностях исполнения обязательств по кредитным договорам (договорам займа) лицами, призванными на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, лицами, принимающими участие в специальной военной операции, а также членами их семей и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Данным Федеральным законом расширены гарантии лиц, принимающих участие в специальной военной операции.

В соответствии с Законом при заключении с 1 декабря 2024 года контракта о прохождении военной службы в Вооруженных Силах Российской Федерации на срок от одного года и более для выполнения задач специальной военной операции исполнительные производства по неисполненным кредитным обязательствам, в том числе ипотечным, должника или его супруга/супруги на сумму до 10 млн рублей прекращаются.

В целях оперативного прекращения исполнительных производств и снятия всех арестов и ограничительных мер, необходимо обратиться в структурное подразделение ГУФССП России по Самарской области, в котором ведется исполнительное производство, либо в Главное управления ФССП России по Самарской области  в любой рабочий день. Или к дежурному сотруднику органа принудительного исполнения на пунктах отбора на военную службу по контракту.

Также приостановить исполнительное производство участник боевых действий может через портал «Госуслуг». Для оформления заявления понадобится указать номер исполнительного производства и приложить к заявлению документ, подтверждающий прохождение службы в зоне специальной военной операции, сообщает пресс-служба ГУФССП России по Самарской области.

 

Фото:   пресс-служба ГУФССП России по Самарской области

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Новокуйбышевске депутаты Думы выбрали нового главу городского округа
6 декабря 2024  13:00
В Новокуйбышевске депутаты Думы выбрали нового главу городского округа
207
В Самарской области начали выпускать детскую карту жителя
6 декабря 2024  12:42
В Самарской области начали выпускать детскую карту жителя
322
По участку улицы Маяковского в Самаре временно ограничат движение транспорта
6 декабря 2024  11:12
По участку улицы Маяковского в Самаре временно ограничат движение транспорта
222
Депутат Госдумы Александр Хинштейн прокомментировал свое назначение на пост врио губернатора Курской области
6 декабря 2024  10:09
Депутат Госдумы Александр Хинштейн прокомментировал свое назначение на пост врио губернатора Курской области
382
Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем добровольца
5 декабря 2024  11:00
Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем добровольца
389
Весь список