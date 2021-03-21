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Речь идет о взятке превышающей 31 млн рублей.
Губернатора Пензенской области и еще пять человек задержали по делу о крупной взятке
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Губернатора Пензенской области и еще пять человек задержали по делу о крупной взятке

21 марта 2021 21:18
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Речь идет о взятке превышающей 31 млн рублей.

По делу о крупной взятке, возбужденному против губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, были задержаны еще пять человек. Известны их личности, передают "Известия" со ссылкой на телеканал РЕН ТВ.

Ранее Следственный комитет назвал имена двоих задержанных — известный предприниматель, глава группы фармкомпаний «Биотэк» Борис Шпигель и директор «Фармации» Антон Колосков. По имеющейся информации, именно они передали главе региона 31 млн рублей через посредников в виде денег и других ценностей, в том числе элитный «Мерседес» и дорогие часы.

Как сообщает РЕН ТВ со ссылкой на знакомый с ситуацией источник, по делу была задержана супруга Шпигеля Евгения. Она также связана с компаниями «Биотэк» и «Фармация».

Пятым фигурантом стал Геннадий Марков, работавший водителем в представительстве Пензенской области в правительстве РФ. Предполагается, что именно он использовал переданный Белозерцеву «Мерседес».

Шестой фигурант дела — Федор Федотов, занимающий пост второго замруководителя представительства региона в правительстве. По словам источника, он курировал вопрос передачи ценностей и денег Белозерцеву.

По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от бизнесмена Бориса Шпигеля, его супруги и директора ОАО «Фармация» Антона Колоскова взятки через посредников в виде денег и иных ценностей на сумму, превышающую 31 млн рублей. В СК заявили, что взятки передавались за предоставление преимуществ при заключении госконтрактов. Следствие будет ходатайствовать об аресте фигурантов, уточнила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

По данным РЕН ТВ, Белозерцев мог оказывать поддержку бизнесу сыновей, используя свои полномочия, у них тоже провели обыски.

 

 

Фото:   соцсети

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