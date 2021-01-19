Я нашел ошибку
Главные новости:
В регионах присутствия КбшЖД открыты пункты вакцинации от COVID-19 работников железнодорожного транспорта и жителей городов.
Куйбышевская железная дорога начала вакцинацию сотрудников от коронавирусной инфекции
Это позволит проанализировать, как живут малые и микропредприятия, индивидуальные предприниматели, с какими проблемами они сталкиваются.
Дмитрий Богданов призвал малый бизнес принять участие в экономической переписи 
Павел Дуров отреагировал на недавние обвинения, в которых утверждалось, что Telegram использовался для призыва к насилию.
Павел Дуров ответил: Telegram за дебаты, но все каналы, призывающие к насилию, будут блокироваться
Ли отстранят от принятия важных решений в Samsung и от процесса наследования компании у отца, который умер в октябре 2020 года.
Вице-президента Samsung приговорили к 2,5 годам тюрьмы за взятки
Из-за пандемии коронавируса и продления самоизоляции многие пожилые самарцы не выходят в церкви, для того чтобы набрать святой воды.
Волонтеры доставили «Крещенскую воду» на дом пожилым самарцам
Подготовить такое постановление поручил премьер-министр Михаил Мишустин.
Кабмин обязал операторов связи обеспечить бесплатные вызовы по номеру 122
В том числе тяжёлое: аппарат МРТ, КТ, рентгены, УЗИ-аппараты.
В Самарской области детские медучреждения за два года получили более 120 единиц медоборудования по нацпроекту
Срочник, который в 2019 году устроил стрельбу в войсковой части в Забайкалье и убил восемь человек, отказался от участия в прениях и последнего слова.
Гособвинитель запросил 25 лет колонии Рамилю Шамсутдинову
Самара  -17 °C, Тольятти  -18 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.72
-0.25
EUR 89.21
-0.12
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Общество
Экономика
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Политика
Муниципалитет
Благоустройство
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Результаты поиска
Мероприятия
Дмитрий Азаров  дал старт года 170-летнего юбилея Самарской губернии
В УФСИН СО подвели итоги конкурса снежных фигур
Из Тольятти в Жигули - пятый зимний пресс-тур проекта «Поехали!»
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

Гособвинитель запросил 25 лет колонии Рамилю Шамсутдинову

19 января 2021 16:55
108
Срочник, который в 2019 году устроил стрельбу в войсковой части в Забайкалье и убил восемь человек, отказался от участия в прениях и последнего слова.

Государственный обвинитель во вторник попросил назначить 25 лет лишения свободы рядовому срочной службы Рамилю Шамсутдинову, который осенью 2019 года устроил стрельбу в войсковой части в Забайкальском крае и убил восемь человек, передает корреспондент ТАСС из зала 2-го Восточного окружного военного суда.

"Предлагаю суду Шамсутдинова Рамиля Салимчановича признать виновным <...> Окончательное наказание назначить путем частичного сложения назначенных наказаний в виде лишения свободы на срок 25 лет с отбыванием в колонии строгого режима без ограничения свободы", - сказал гособвинитель. 

Сторона обвинения попросила зачесть в срок отбывания наказания время подсудимого под стражей, а также поддержала гражданские иски о компенсации морального вреда семьям погибших и пострадавших на общую сумму 28 млн рублей. Сам Шамсутдинов не признал гражданские иски, отказался от участия в прениях и последнего слова. 

Адвокат срочника попросил суд учесть, что Шамсутдинов признал вину, раскаялся и ранее не совершал преступлений. Оглашение приговора назначено на 21 января.

 

Фото:    Алексей Малашенко/ТАСС

Добавить комментарий

Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии

Закон
19 января 2021  16:55
Срочник, который в 2019 году устроил стрельбу в войсковой части в Забайкалье и убил восемь человек, отказался от участия в прениях и последнего слова.
Гособвинитель запросил 25 лет колонии Рамилю Шамсутдинову
Срочник, который в 2019 году устроил стрельбу в войсковой части в Забайкалье и убил восемь человек, отказался от участия в прениях и последнего слова. Закон
106
18 января 2021  20:47
Суд вынес решение на выездном заседании в здании УВД по городу Химки.
Навального арестовали до 15 февраля
Суд вынес решение на выездном заседании в здании УВД по городу Химки. Закон
509
18 января 2021  18:08
Решается вопрос об аресте Абдулвагаба Шарипова.
И.о. директора "Буйнакскводоканала" задержали по делу о массовом отравлении
Решается вопрос об аресте Абдулвагаба Шарипова. Закон
418
18 января 2021  14:29
В такую сумму, по словам адвоката пострадавшей, экс-полицейская оценила причиненные ей моральные страдания.
Бывшая дознавательница из Уфы потребовала 100 млн рублей по делу об изнасиловании
В такую сумму, по словам адвоката пострадавшей, экс-полицейская оценила причиненные ей моральные страдания. Закон
518
18 января 2021  14:08
В ведомстве также предлагают ФНС предоставлять материалы о должниках и преступных схемах сразу после их обнаружения.
В СК предложили ужесточить уголовную ответственность для физлиц
В ведомстве также предлагают ФНС предоставлять материалы о должниках и преступных схемах сразу после их обнаружения. Закон
525
17 января 2021  22:09
Объявленный в розыск Навальный задержан в аэропорту Шереметьево
До решения суда Навальный будет находиться под стражей, подчеркнули в УФСИН. Закон
478
16 января 2021  17:59
Возбуждено уголовное дело.
Самарец пытался передать сотрудникам ГИБДД 800 тысяч рублей за выдачу четырех водительских удостоверений
Возбуждено уголовное дело. Закон
916
Весь список
Происшествия
19 января 2021  16:38
Одна школьница погибла и одна госпитализирована после падения из окна жилого дома.
В Химках две школьницы выпали из окна
Одна школьница погибла и одна госпитализирована после падения из окна жилого дома. Происшествия
99
19 января 2021  13:53
В Самаре горела баня в административном здании
В Самаре горела баня в административном здании
Пожару, площадь которого составила 10 кв. м, присвоили повышенный ранг сложности "1-БИС". Происшествия
174
19 января 2021  13:26
Тольяттинка подозревается в незаконном использовании документов для образования юридического лица
Тольяттинка подозревается в незаконном использовании документов для образования юридического лица
Женщина представила свой паспорт и документы в налоговые органы, осознавая, что фактически осуществлять деятельность в качестве учредителя  предприятия она...Происшествия
146
Весь список
Криминал
19 января 2021  12:09
Обвинение запросило максимальный срок рядовому Шамсутдинову
Обвинение запросило максимальный срок рядовому Шамсутдинову
За расстрел сослуживцев рядовому грозил пожизненный срок, однако присяжные в декабре 2020 года признали его заслуживающим снисхождения. Криминал
177
19 января 2021  10:20
Жители Сочи пойдут под суд за сбыт алкоголя на 395 млн рублей
Жители Сочи пойдут под суд за сбыт алкоголя на 395 млн рублей
В Сочи 17 участников преступного сообщества обвиняются в сбыте контрафактных спиртных напитков. Криминал
176
18 января 2021  09:28
На сегодняшнее утро намечено оглашение приговора по скандальному делу банка Волга-Кредит»
На сегодняшнее утро намечено оглашение приговора по скандальному делу банка «Волга-Кредит»
На момент передачи дела в суд в нем фигурировали имена 2872 обманутых вкладчиков и 1,723 млрд рублей ущерба. Криминал
516
Весь список
Видео
19 января 2021  12:01
Крылья Советов: Крупная победа в первом матче в 2021 году
Крылья Советов: Крупная победа в первом матче в 2021 году
Свою первую игру самарцы в этом году провели двумя составами.
Спорт в регионе
367
13 января 2021  12:09
Татарстан поздравляет с Днем рождения Самарской Губернии
Рустам Минниханов: "Вы - признанный центр отечественной ракето-космической промышленности, самодостаточный и экономически-сильный регион."
Президент Татарстана Рустам Нургалиевич Минниханов поздравил наш регион с Днем рождения Самарской Губернии.
Социум
6761
13 января 2021  09:00
Дмитрий Азаров поздравил жителей Самарского региона с Днем Губернии
Дмитрий Азаров поздравил жителей Самарского региона с Днем Губернии
Сегодня нашей родной Самарской Губернии исполняется 170 лет! 
Социум
5753
Весь список
Фоторепортажи
5 октября 2020  10:28
В Самаре ожили страницы истории 1918 года: ФОТО
В Самаре ожили страницы истории 1918 года: ФОТО
Зрители увидели реконструкцию боя за Самару и смогли окунуться в начало 20 века. Культура
28560
13 сентября 2020  18:37
Самара отмечает День города: ФОТО
Самара отмечает День города: ФОТО
Праздник проходит на нескольких площадках со всеми санитарными мерами   предосторожности.
Социум
30243
31 августа 2020  14:59
Пятый ВолгаФест в Самаре: ФОТО как это было
Пятый «ВолгаФест» в Самаре: ФОТО как это было
Одно из самых ярких событий в культурной жизни не только Самарской области, но и ПФО, из-за пандемии в этом году проходило в обновлённом формате.
Культура
29872
Весь список
  • Некому принести продукты или лекарства?
В центре внимания
Дмитрий Азаров провел встречу с пострадавшими гражданами – участниками долевого строительства, права которых были восстановлены в 2020 году.
19 января 2021  16:20 
Дмитрий Азаров: «В 2020-м от статуса проблемных избавились 16 объектов долевого строительства»
Дмитрий Азаров провел встречу с пострадавшими гражданами – участниками долевого строительства, права которых были восстановлены в 2020 году. Политика региона
196
Дмитрий Азаров поздравил жителей Самарской области с Крещением
19 января 2021  13:37 
Дмитрий Азаров поздравил жителей Самарской области с Крещением
Губернатор Самарской области на своей странице в "Инстаграме" обратился к землякам. Социум
261
В Самарской области за сутки на 19 января выявлены 286 заболевших коронавирусом
19 января 2021  13:28 
В Самарской области за сутки на 19 января выявлены 286 заболевших коронавирусом
Общее количество заболевших составило 36872. Здравоохранение
339
Дмитрий Азаров передал работникам образовательных учреждений Самарского региона ключи от 20 новых школьных автобусов
19 января 2021  12:15 
Дмитрий Азаров передал работникам образовательных учреждений Самарского региона ключи от 20 новых школьных автобусов
Полученные машины будут задействованы на 24 школьных маршрутах. Образование
387
В Самаре переименовали ещё 3 остановки общественного транспорта
19 января 2021  09:40 
В Самаре переименовали ещё 3 остановки общественного транспорта
Изменения уже были внесены в Реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок.  Транспорт
499
Весь список
Акценты
Дмитрий Азаров провел встречу с пострадавшими гражданами – участниками долевого строительства, права которых были восстановлены в 2020 году.
19 января 2021  16:20 
Дмитрий Азаров: «В 2020-м от статуса проблемных избавились 16 объектов долевого строительства»
Дмитрий Азаров провел встречу с пострадавшими гражданами – участниками долевого строительства, права которых были восстановлены в 2020 году. Политика региона
189
Госавтоинспекция Самарской области информирует
19 января 2021  12:49 
Госавтоинспекция Самарской области информирует
Порядок получения водительского удостоверения, срок действия которого истек в период с 1 февраля по 15 июля. Социум
291
Дмитрий Азаров провел заседание регионального оперативного штаба.
18 января 2021  22:44 
Оперативный штаб: соблюдение мер эпидбезопасности в муниципалитетах будет проверять глава региона в ходе рабочих визитов
Дмитрий Азаров провел заседание регионального оперативного штаба. Политика региона
1514
Весь список
Прямая речь/Интервью
После крупной победы
19 января 2021  14:37 
Максим Витюгов: Если буду забивать такие мячи хотя бы раз за сезон, то буду рад
После крупной победы "Крыльев" над сербским "Спартаком" автор сумасшедшего по красоте гола в этой встрече Максим Витюгов ответил на вопросы... Спорт в регионе
256
Юрий Астахов: Что не так с историческим поселением в Самаре?
18 января 2021  13:32 
Юрий Астахов: Что не так с историческим поселением в Самаре?
Архитектор Юрий Астахов рассказал о тонкостях градостроительных процессов в региональной столице. Социум
1119
Мэр Москвы поздравил самарцев со 170-летием образования губернии
14 января 2021  19:33 
Сергей Собянин: "В настоящее время 63 регион - один из регионов-лидеров. У него мощный промышленный, научный, образовательный и сельскохозяйственный потенциал."
Мэр Москвы поздравил самарцев со 170-летием образования губернии. Социум
2677
Весь список
Новости Тольятти
19 января 2021  14:21
Всего на конкурс было подано 10 063 проекта. В число победителей вошло 2 000 проектов из всех регионов страны.
Тольяттинский проект в числе победителей первого конкурса президентских грантов 2021 года
Всего на конкурс было подано 10 063 проекта. В число победителей вошло 2 000 проектов из всех регионов страны. Новости Тольятти
236
15 января 2021  23:27
Цель конкурса – формирование социально ответственной молодежи посредством качественного медиаконтента.
Стартовал II Региональный открытый конкурс молодежных СМИ "Мы - будущее России!"
Цель конкурса – формирование социально ответственной молодежи посредством качественного медиаконтента. Новости Тольятти
3380
15 января 2021  11:42
Резидент «Жигулевской долины» и детский технопарк «Кванториум-63» объединяют усилия в создании сети гражданского мониторинга воздуха в Тольятти
Резидент «Жигулевской долины» и детский технопарк «Кванториум-63» объединяют усилия в создании сети гражданского мониторинга воздуха в Тольятти
Это не первый совместный проект компании и учебного заведения, которые находятся в технопарке «Жигулевская долина». Новости Тольятти
4810
Весь список