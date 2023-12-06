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Госдума приняла закон об ограничении использования мобильных телефонов в школах.

6 декабря 2023 23:51
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Документ запрещает пользоваться гаджетами во время уроков, за исключением экстренных случаев.

Госдума приняла закон об ограничении использования мобильных телефонов в школах. Документ запрещает пользоваться гаджетами во время уроков, за исключением экстренных случаев, связанных с угрозой жизни или здоровью, сообщает РИА Новости.

Как заявил вице-спикер Думы Петр Толстой, школьная администрация вместе с родителями должны решить, когда выдавать детям мобильники — на переменах или после уроков.

Авторами поправок выступили депутаты Госдумы во главе со спикером Вячеславом Володиным и руководителями всех думских фракций.

Депутаты приняли законопроект в первом чтении в ноябре. Инициативу внесла в Думу группа депутатов и сенаторов разных фракций во главе с председателем комитета ГД по просвещению Ольгой Казаковой в октябре.

Она ранее отмечала, что учащиеся смогут пользоваться фитнес-браслетами. По словам парламентария, школы сами решат, как запрет на смартфоны реализуют на практике. Казакова также отмечала, что телефоны и планшеты с сим-картами, которые дети приносят в школы, в образовательных программах использоваться не должны.

Министр просвещения Сергей Кравцов, в свою очередь, подчеркивал, что родители останутся на связи с детьми, но на уроках школьники смогут пользоваться телефонами только с разрешения учителя.

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