Госдума приняла закон, который серьезно ужесточает ответственность за выброс мусора из автомобиля

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Государственная Дума приняла в третьем, окончательном чтении закон, который серьезно ужесточает ответственность за выброс мусора из автомобиля. В случае одобрения документа Советом Федерации и подписания президентом минимальный штраф за мусор из машины составит 10 тыс. руб., а максимальный — 200 тыс. руб., с возможной конфискацией транспортного средства, сообщает РБК.



Документ предусматривает, что при выбрасывании мусора из легкового автомобиля, мотоцикла или прицепа «вне мест скопления мусора» наказание составит:



Для физических лиц: штраф в размере 10–15 тыс. руб. (при повторном нарушении в течение года — 20–30 тыс. руб.).

Для должностных лиц: штраф 20–30 тыс. руб. (при повторном нарушении — 40–60 тыс. руб. + возможна конфискация транспортного средства).

Для юридических лиц: штраф 30–50 тыс. руб. (при повторном нарушении — 60–100 тыс. руб. + возможна конфискация транспортного средства).

Интересно, что если мусор выкидывается из грузовиков, тракторов, прицепов к ним и других самоходных машин, то предусмотрены более жесткие меры наказания:



40–60 тыс. руб. для физических лиц (при повторном нарушении — 60–70 тыс. руб.);

60–80 тыс. руб. для должностных лиц (при повторном нарушении — 80–100 тыс. руб., с возможной конфискацией транспорта);

100–120 тыс. руб. для юридических лиц (при повторном нарушении — 150–200 тыс. руб., с возможной конфискацией транспорта).

Документ предусматривает фиксирование факта выбрасывания мусора при помощи фото- и видеокамер.





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