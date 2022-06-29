Я нашел ошибку
Главные новости:
Композиция называется "Каждому свое".
Премьера новой песни Юрия Шатунова состоялась на следующий день после его похорон
"Я очень надеюсь, что в конце концов такого рода заключения не последует», — заявил первый заместитель председателя Банка России (ЦБ) Владимир Чистюхин.
ЦБ: Объявления о дефолте России нет, это лишь оценки отдельных рейтинговых агентств и экспертов 
Штрафы планируется выписывать тем, кто выбрасывает мусор из машины на дорогу или обочину.
Госдума приняла закон, который серьезно ужесточает ответственность за выброс мусора из автомобиля
Медицинскую помощь в новом ФАПе будут получать более 570 жителей села.
В селе Красные Ключи продолжается возведение нового ФАПа
Александр Муравец - главный врач Самарского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики.
Александр Муравец: "Употребление алкоголя негативно влияет на все органы и системы нашего организма"
Завтра «Крылья» проведут товарищеский матч с «Акроном», после чего завершат программу казанского сбора.
«Крылья Советов» провели заключительную тренировку в Казани
Проводится доследственная проверка.
В Промышленном районе 4-летний ребенок получил травму грудной клетки в детском саду
Специалисты напомнили владельцам частных домов о том, что в регионе действует особый противопожарный режим, который обязывает строго соблюдать требования пожарной безопасности.
В Железнодорожном районе Самары прошел рейд по предупреждению пожаров в частном секторе
Наверх
Самара  +12 °C, Тольятти  +13 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 52.97
-0.39
EUR 55.89
-0.16
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Все площадки Грушинского фестиваля начнут работу 30 июня
Появилась полная программа 49 фестиваля авторской песни имени В. Грушина в Самарской области
Премьера детской оперы «Репка» пройдет в Самарском театре оперы и балета
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Госдума приняла закон, который серьезно ужесточает ответственность за выброс мусора из автомобиля

29 июня 2022 22:03
162
Штрафы планируется выписывать тем, кто выбрасывает мусор из машины на дорогу или обочину.

Государственная Дума приняла в третьем, окончательном чтении закон, который серьезно ужесточает ответственность за выброс мусора из автомобиля. В случае одобрения документа Советом Федерации и подписания президентом минимальный штраф за мусор из машины составит 10 тыс. руб., а максимальный — 200 тыс. руб., с возможной конфискацией транспортного средства, сообщает РБК.

Документ предусматривает, что при выбрасывании мусора из легкового автомобиля, мотоцикла или прицепа «вне мест скопления мусора» наказание составит:

Для физических лиц: штраф в размере 10–15 тыс. руб. (при повторном нарушении в течение года — 20–30 тыс. руб.).
Для должностных лиц: штраф 20–30 тыс. руб. (при повторном нарушении — 40–60 тыс. руб. + возможна конфискация транспортного средства).
Для юридических лиц: штраф 30–50 тыс. руб. (при повторном нарушении — 60–100 тыс. руб. + возможна конфискация транспортного средства).

Интересно, что если мусор выкидывается из грузовиков, тракторов, прицепов к ним и других самоходных машин, то предусмотрены более жесткие меры наказания:

40–60 тыс. руб. для физических лиц (при повторном нарушении — 60–70 тыс. руб.);
60–80 тыс. руб. для должностных лиц (при повторном нарушении — 80–100 тыс. руб., с возможной конфискацией транспорта);
100–120 тыс. руб. для юридических лиц (при повторном нарушении — 150–200 тыс. руб., с возможной конфискацией транспорта).

Документ предусматривает фиксирование факта выбрасывания мусора при помощи фото- и видеокамер.

 

Фото:    pxhere

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
«Фармлэнд» - совместное белорусско-голландское предприятие. Имеет 5 производственных линий, изготавливаются продукты по 140 позициям
29 июня 2022  17:56
Самарская область и регионы Беларуси намерены развить сотрудничество в сфере здравоохранения  
232
«Жигулевская долина» будет сотрудничать с китайско-белорусским индустриальным парком «Великий камень», объединяющим 90 резидентов из 15 стран.
29 июня 2022  17:38
Самарская область заключила соглашение о сотрудничестве с китайско-белорусским индустриальным парком «Великий камень»
248
Беларусь является важнейшим торгово-экономическим партнером Самарской области, и занимает одно из ведущих мест по объему внешнеторгового оборота среди стран-партнеров.
29 июня 2022  17:16
Поставки оборудования и техники, подготовка кадров и локализация производств в СО: Дмитрий Азаров провел переговоры с руководителями белорусских компаний
525
Делегация Самарской области ознакомилась с белорусским сельскохозяйственным кооперативом «Агрокомбинат Снов»
29 июня 2022  12:44
Делегация Самарской области ознакомилась с белорусским сельскохозяйственным кооперативом «Агрокомбинат Снов»
298
Все площадки Грушинского фестиваля начнут работу 30 июня
29 июня 2022  10:57
Все площадки Грушинского фестиваля начнут работу 30 июня
291
Весь список