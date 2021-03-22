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Главу группы фармкомпаний "Биотэк" Бориса Шпигеля госпитализировали из суда на носилках

22 марта 2021 20:57
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Заседание суда отложили, а решение об аресте теперь примут 23 марта.

Главу группы фармкомпаний "Биотэк" Бориса Шпигеля госпитализировали из здания Басманного суда, где ему должны были избрать меру пресечения по делу губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, передает Лайф

Заседание суда отложили. Срок задержания Шпигеля продлили до 23 марта.

"Принятие решения по ходатайству следователя отложено на 23 марта, в том числе для получения сведений о состоянии здоровья Шпигеля и возможности его участия в судебном заседании", — рассказали в суде.

 

Фото:  соцсети

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