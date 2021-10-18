Главный энергетик одного из МУП поселка Осинки ответит перед судом за гибель рабочего

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Безенчукским межрайонным следственным отделом завершено расследование уголовного дела в отношении главного энергетика одного из муниципальных унитарных предприятий, обвиняемого по статье "Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека".

В октябре 2020 года обвиняемый, исполнявший обязанности начальника центральной насосной станции поселка городского типа Осинки, выписал электромонтеру наряд на выполнение работ по ремонту закрытого распределительного устройства на территории насосной станции.

"В нарушение правил охраны труда, вместе с указанным нарядом не была выдана соответствующая техническая документация, а именно технологическая карта по обслуживанию оборудования, определяющая порядок действий при выполнении работ. Кроме того, обвиняемый допустил мужчину к выполнению работ при отсутствии полного перечня необходимых средств индивидуальной защиты", - сообщили в пресс-службе СК СК СО.

Рабочий во время проведения работ получил удар электрическим током в результате короткого замыкания. Мужчину с ожогами 2 и 3 степени госпитализировли, но от полученных термических ожогов он скончался.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Фото: СУ СК СО