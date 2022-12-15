Глава фермерского хозяйства Большеглушицкого района подозревается в мошенничестве

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Большеглушицким межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело в отношении главы крестьянского фермерского хозяйства, подозреваемого в мошенничестве.

В период с 2021 года по 2022 год мужчина неоднократно предоставлял в Минсельхоз СО заведомо ложные сведения, подтверждающие факты реализации молока, в целях получения субсидий за счет средств областного бюджета и возмещения части затрат на поддержку собственного производства молока. Всего в качестве субсидий получены денежные средства в размере 1 миллиона 250 тысяч рублей, что повлекло причинение ущерба Министерству сельского хозяйства и продовольствия Самарской области на указанную сумму, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия.

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